«Манчестер Сити» обыграл «Хаддерсфилд» в матче Кубка английской лиги

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. «Манчестер Сити» обыграл «Хаддерсфилд Таун» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу.
Встреча в Хаддерсфилде завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Фил Фоден (18-я минута) и Савио (74).
В параллельной игре, которая состоялась в Барслеме, лондонский «Арсенал» победил «Порт Вейл» со счетом 2:0. Свой дебютный мяч в составе «канониров» забил Эберечи Эзе.
Результаты других матчей:
«Ньюкасл Юнайтед» — «Брэдфорд Сити» — 4:1;
«Тоттенхэм Хотспур» — «Донкастер Роверс» — 3:0.