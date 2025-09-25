Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Фейеноорд
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
3
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
2
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
1
:
Лудогорец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Маккаби
0
П1
X
П2

«Манчестер Сити» обыграл «Хаддерсфилд» в матче Кубка английской лиги

«Манчестер Сити» обыграл «Хаддерсфилд» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. «Манчестер Сити» обыграл «Хаддерсфилд Таун» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу.

Встреча в Хаддерсфилде завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Фил Фоден (18-я минута) и Савио (74).

В параллельной игре, которая состоялась в Барслеме, лондонский «Арсенал» победил «Порт Вейл» со счетом 2:0. Свой дебютный мяч в составе «канониров» забил Эберечи Эзе.

Результаты других матчей:

«Ньюкасл Юнайтед» — «Брэдфорд Сити» — 4:1;

«Тоттенхэм Хотспур» — «Донкастер Роверс» — 3:0.