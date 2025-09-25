Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Фейеноорд
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
3
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
2
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
1
:
Лудогорец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Маккаби
0
П1
X
П2

Игрок «ПСЖ» Дембеле поддержал футболиста «Барселоны» Гави после операции на колене

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле обратился со словами поддержки к бывшему одноклубнику Гави из «Барселоны».

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле обратился со словами поддержки к бывшему одноклубнику Гави из «Барселоны». Ранее 21-летний полузащитник перенёс операцию на мениске, после которой пропустит 4−5 месяцев.

«Сил тебе, братишка! Надеюсь, ты скоро поправишься, и я снова смогу увидеть, как ты играешь на поле! Крепко обнимаю и скучаю!» — написал Дембеле в социальной сети.

Гави получил травму в начале августа. В нынешнем сезоне он успел принять участие в двух матчах испанской Ла Лиги, в которых отметился результативной передачей. 22 сентября экс-игрок «Барселоны» Дембеле завоевал «Золотой мяч», став лучшим футболистом мира по итогам сезона-2024/2025.