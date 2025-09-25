«Ливерпуль» хочет подписать новый контракт с Гравенберхом

По информации издания, мерсисайдцы вступят в переговоры о переподписании трудового соглашения с голландским хавбеком зимой 2025 года. Несмотря на то, что действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года, руководство команды хочет улучшить финансовые условия для футболиста, чтобы отразить его статус в команде.