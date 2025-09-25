Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Фейеноорд
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
3
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
2
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
1
:
Лудогорец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Маккаби
0
П1
X
П2

«Атлетико» вырвал победу у «Райо» в Ла Лиге, забив дважды в концовке, у Альвареса хет-трик

Завершился матч 6-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридские «Атлетико» и «Райо Вальекано».

Источник: Чемпионат.com

Завершился матч 6-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридские «Атлетико» и «Райо Вальекано». Дерби состоялось на стадионе «Сивитас Метрополитано» в столице Испании. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Эрнандес из Санта-Крус-де-Тенерифе. Победу со счётом 3:2 праздновали «матрасники».

На 15-й минуте аргентинский нападающий Хулиан Альварес вывел хозяев поля вперёд. На 45+1-й минуте защитник «Райо Вальекано» Пеп Чаварриа восстановил равенство в счёте. На 77-й минуте форвард Альваро Гарсия вывел «Райо» вперёд. На 80-й минуте Альварес сравнял счёт. На 88-й минуте аргентинец оформил хет-трик и принёс своей команде победу.

Мадридский «Атлетико» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании с девятью очками в шести играх. «Райо Вальекано» остался с пятью очками на 14-й строчке.