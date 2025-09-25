Константин Генич высказался о «Золотом мяче» Дембеле и раскрыл, за кого был в голосовании

«Заслуженно Усман Дембеле выиграл “Золотой мяч”. В том формате, в котором существует “Золотой мяч”, и рядом с теми конкурентами, которые его окружали, наверное, заслуженно. Мой кандидат был Рафинья, я болел за него. Но вот что меня больше всего удивило в голосовании, помимо Доннаруммы на девятом месте и Рафиньи на пятом, потому что Рафинья был мой кандидат, кандидат от моего дома, так скажем, — это, конечно же, 11-е место Педри. Расстроился, что Ямаль не выиграл, а потом думаю: ну, вот у него уже два “маленьких” “Золотой мяча” лучшего молодого игрока, и он получил бы “большой” “Золотой мяч” — мог бы прям там закончить в этом парижском зале», — заявил Генич в шоу «Лови Генича» на канале «Матч ТВ».