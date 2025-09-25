«Барселона» всё ещё «бездомная». Клуб удивительным образом никак не вернётся на «Камп Ноу»

В конце июля издание AS сообщило тревожную для болельщиков новость: «Барселона» может не вернуться на «Камп Ноу» до января 2026 года. Президент ассоциации строителей и экс-кандидат в президенты клуба Хавьер Вилахоана заявил, что из-за проблем со строительством и разрешениями открытие возможно только в начале 2026 года. Однако всё оказалось не настолько плохо. 30 июля Marca показала, что на «Камп Ноу» началась укладка газона. А в начале августа Mundo Deportivo обрадовало: «Барселоне» разрешат сыграть с «Валенсией» в первом домашнем матче сезона на «Камп Ноу» при ограничении посещаемости в 27 тысяч зрителей.