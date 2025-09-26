Кокорин перенес операцию и выбыл примерно на два месяца

Россиянин пропустит около двух месяцев.
В этом сезоне на счету 34-летнего Кокорина 6 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиям. Контракт футболиста с «Арисом» рассчитан до конца мая 2026 года.
Нападающий и капитан кипрского «Ариса» из Лимассола Александр Кокорин вчера перенес в Германии артроскопическую операцию на колене.
Россиянин пропустит около двух месяцев.
