«Арсенал» сделал заявление после смерти воспитанника в футбольном матче

Билли присоединился к нашей академии в 14 лет, будучи школьником, после того как его заметили в клубе его родного города «Хоув Ривервейл», и он блестяще проявил себя в качестве нападающего в «Хейл Энд», забив 17 голов в своём дебютном сезоне. В 2020 году благодаря своим выступлениям он получил стипендию и присоединился к нам на постоянной основе в сезоне-2020/2021. В его состав вошли нынешние игроки Чарльз Саго-младший, Реми Митчелл и другие, такие как Омари Хатчинсон, Чарли Патино и Брук Нортон-Каффи.