«Арсенал» сделал заявление после смерти воспитанника в футбольном матче

Лондонский «Арсенал» выступил с заявлением после того, как воспитанник клуба Билли Вигар умер в возрасте 21 года. Игрок получил травму головы во время матча «Чичестер Сити» — «Уингейт энд Финчли» в субботу, затем впал в кому и скончался в больнице.

Источник: ФК «Арсенал»

«Весь футбольный клуб “Арсенал” глубоко опечален трагической кончиной нападающего “Чичестер Сити” и бывшего игрока академии “Арсенала” Билли Вигара.

Билли присоединился к нашей академии в 14 лет, будучи школьником, после того как его заметили в клубе его родного города «Хоув Ривервейл», и он блестяще проявил себя в качестве нападающего в «Хейл Энд», забив 17 голов в своём дебютном сезоне. В 2020 году благодаря своим выступлениям он получил стипендию и присоединился к нам на постоянной основе в сезоне-2020/2021. В его состав вошли нынешние игроки Чарльз Саго-младший, Реми Митчелл и другие, такие как Омари Хатчинсон, Чарли Патино и Брук Нортон-Каффи.

Быстрый, мощный и целеустрёмленный, он впервые получил травму подколенного сухожилия, но во втором сезоне восполнил этот пробел, забив четыре гола в 18 встречах за команду до 18 лет и подписав профессиональный контракт с клубом в конце сезона-2021/2022.

Билли играл за нас в Премьер-лиге 2 и Кубке английской футбольной лиги, зарекомендовав себя на позиции нападающего и даже выступая в защите — его универсальность свидетельствует о его преданности тренерскому штабу и команде.

Он играл в аренде в «Дерби Каунти» и «Истборн Боро», а в конце сезона-2023/2024 вернулся на родное южное побережье, подписав контракт с «Гастингс Юнайтед», а в прошлом месяце перешёл в «Чичестер».

Помимо выдающегося таланта, Билли всегда будут помнить за его любовь к игре, гордость за то, что он представляет наш футбольный клуб, и за его характер, который нравился как товарищам по команде, так и тренерам.

Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Вигара и его многочисленным друзьям в это чрезвычайно трудное время«, — говорится в заявлении “Арсенала”.