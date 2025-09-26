Йылдыз — наследник Дель Пьеро. Молодому турку прочат будущее одной из великих «десяток» «Ювентуса»

В клубе это тоже услышали, и перед прошлым сезоном Кенан получил не только «десятку», но и новый — рассчитанный до 2029 года — контракт. А связь турка с его кумиром становилась все более тесной. Когда Йылдыз побил державшийся почти два десятилетия рекорд и стал автором самого молодого гола «Юве» в ЛЧ (19 лет и 136 дней), работающий на ТВ экспертом Дель Пьеро в прямом эфире произнес: «Рад за тебя, Кенан!». Когда же турок отличился в дерби с «Торино», то заявил, что посвящает гол отметившему 50-летие Алексу. А вскоре Дель Пьеро взял у своего наследника интервью в прямом эфире после победы над «Манчестер Сити».