Йылдыз — наследник Дель Пьеро. Молодому турку прочат будущее одной из великих «десяток» «Ювентуса»

Плакаты в детской комнате
У всех, кто когда-либо занимался футболом, в детстве были те, на кого они хотели равняться. Но мало кто в будущем удостаивался сравнений со своим кумиром. И уж тем более — персональных комплиментов от звезды с плакатов в детской комнате. Тем удивительнее выглядит история Кенана Йылдызы, который в «Ювентусе» претендует на статус волшебника, которыми были Мишель Платини, Роберто Баджо и Алессандро Дель Пьеро.
20-летний турок шел к этому с тех пор, как прикоснулся к футбольному мячу, а его первым учителем стал отец. Тому не удалось стать профессиональным футболистом, однако всю свою любовь к игре он вложил в Кенана, с которым начал заниматься с трех лет. А в качестве примера крутил мальчишке записи с участием Дель Пьеро. И, надо же такому случиться, самый интересный вариант развития карьеры Кенану, который был на тот момент капитаном юношеской команды «Баварии», предложил клуб его кумира — «Ювентус».
При этом в Турине 17-летнего игрока подводили к основе плавно — через молодежку и команду «Некст ген». А прорыв случился летом 2023 года, когда Массимилиано Аллегри включил Йылдыза и Хейсена в заявку основы на предсезонное турне в США. Естественно, Кенан поначалу стеснялся, оказавшись рядом с теми, кого он прежде видел только по телевизору, а теперь слушал советы Влаховича и Кьезы. И, само собой, Аллегри, который в какой-то момент отправил молодого игрока к парикмахеру.
«Парень вышел на поле на 85-й минуте, но почти ничего не сделал. Он все время был занят прической. Завтра Йылдыз ее сменит. Потому что он сотни раз трогал свои волосы. Он их отрежет, и все будет как следует», — заявил тренер. Указание было выполнено, и с тех пор от Аллегри звучали только вполне заслуженные комплименты. Макс называл турка удивительным талантом, прочил блестящее будущее и отмечал, что у Йылдыза настоящий футбольный мозг.
Голкипер «старой синьоры» Щенсны и вовсе предрек юному одноклубнику попадание в число претендентов на «Золотой мяч» в ближайшие пять лет, но, само собой, особняком стояли комплименты от Дель Пьеро. Как рассказал потом агент игрока, сразу после его первого гола в серии А, который был забит после блестящего сольного прохода сквозь оборону «Фрозиноне» и отпразднован в стиле Дель Пьеро с высунутым языком, Алекс позвонил и поздравил своего наследника с памятным событием.
Слово кумира
Тут очень важно отметить позитив, который всегда исходит от Дель Пьеро. Алекс исключительно положительный герой. И не только потому, что он вместе с Буффоном, Недведом и Трезеге остался в «Юве», когда бьянконери сослали в серию В. Дель Пьеро никогда и никого не ревновал к своей славе. Напротив, когда ему в конце карьеры напомнили о том, что «Наполи» вывел из обращения 10-й номер Диего Марадоны, Алекс заметил, что против такого решения в «Юве». «Каждый ребенок должен мечтать о том, чтобы однажды получить этот номер», — признался Дель Пьеро на прощальной пресс-конференции.
Он сам получил «десятку» от Баджо, а в числе наследников одно время видел Дибалу. Тот, правда, сначала выбрал соответствующий своему возрасту 21-й номер, а десятым стал на пару сезонов — до ухода в «Рому». И, опять же, Дель Пьеро произнес по поводу Йылдыза: «Очень приятно видеть, как он празднует голы в моем стиле, как его сравнивают со мной. Мне нравятся его способности и его смелость. Могу лишь пожелать ему удачи, и я отдал бы ему десятый номер».
В клубе это тоже услышали, и перед прошлым сезоном Кенан получил не только «десятку», но и новый — рассчитанный до 2029 года — контракт. А связь турка с его кумиром становилась все более тесной. Когда Йылдыз побил державшийся почти два десятилетия рекорд и стал автором самого молодого гола «Юве» в ЛЧ (19 лет и 136 дней), работающий на ТВ экспертом Дель Пьеро в прямом эфире произнес: «Рад за тебя, Кенан!». Когда же турок отличился в дерби с «Торино», то заявил, что посвящает гол отметившему 50-летие Алексу. А вскоре Дель Пьеро взял у своего наследника интервью в прямом эфире после победы над «Манчестер Сити».
Уникальный удар и место в истории
Новый сезон — новые поводы для сравнений. Об этом говорят буквально все, включая Фабио Капелло. По его мнению, у Дель Пьеро не было такой скорости, но при этом общая черта двух «десяток» — умение бить с обеих ног. Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла отмечает ответственность Йылдыза и его стилистическое сходство с Дель Пьеро.
Об этом, конечно, спорят. Алессандро, бесспорно, был более тонким игроком, только Кенан в самом начале своего пути, и он развивается. Например, Аллегри считал, что идеальная позиция турка — второй форвард, и говорил, что в полузащите его не видит. С важной оговоркой — по крайней мере пока. Но уже при Игоре Тудоре Йылдыз стал играть глубже. «Его отличает невероятная мотивация, и у него есть все, чтобы стать топ-игроком», — резюмирует хорватский специалист.
Ну, а новый повод для сравнений Кенана и Дель Пьеро появился в первом туре основного этапа Лиги чемпионов, когда турок по невероятной траектории отправил мяч в дальний верхний угол. После финального свистка он назвал свое решение инстинктивным, но скромно признался, что у Дель Пьеро получалось немного лучше. Однако у туринской легенды, который отзывается о турке как о скромном парне и трудяге, который понимает, что ему нужно расти, было иное мнение.
«Йылдыз бьет по потрясающей траектории, и я должен сделать ему комплимент. Уникальность и необычность его ударов заключается в том, что мяч вращается и одновременно опускается. Благодаря двойному эффекту его невозможно отбить», — заметил Алессандро.
А в предыдущем туре серии А во встрече с «Вероной» Кенан снова вписал свое имя в историю «старой синьоры». Да, по ходу второго тайма на поле не было Бремера и Локателли, но там хватало больших мастеров. Тем не менее капитанская повязка перешла к 20-летнему игроку. В столь молодом возрасте этого не случалось ни с одним футболистом «Юве». Йылдыз действительно особенный, а сможет ли он после всех сравнений с Дель Пьеро приблизиться к своему кумиру по статусу и стать одной из великих «десяток» бьянконери — узнаем спустя несколько лет.
Андрей Кузичев