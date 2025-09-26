Матч в Англии будет полностью переигран — его остановили из-за дождя за 10 минут до конца

Необычный случай произошел в Англии: матч чемпионшипа (второй по рангу дивизион страны) между «Блэкберном» и «Ипсвичем» было решено полностью переиграть. Команды встречались в субботу, 20 сентября. На 80-й минуте при счете 1:0 арбитр увел футболистов с поля из-за сильных осадков, которые сделали поле непригодным для игры.
В «Блэкберне» жутко недовольны
По решению Английской футбольной лиги (EFL) встреча будет полностью переиграна. Несмотря на то, что «Ипсвич» остался вдесятером после удаления Джейкоба Гривза и уступал в счете 0:1. В «Блэкберне», безусловно, остались недовольны произошедшим. Главный тренер Валерьен Исмаэль уверен: его команду лишили трех очков. По его словам, на момент остановки матча специалиста не консультировали по поводу отмены встречи.
В клубе из графства Ланкашир выразили «сильное разочарование» решением лиги и сообщили о готовности рассмотреть все варианты, включая возможную апелляцию против этого решения. Ведь EFL могла признать субботний матч завершенным или постановить, что переигровка начнется с 80-й минуты — именно в тот момент, когда арбитр увел футболистов в подтрибунное помещение.
В заявлении «Блэкберна» говорится:
«Имея преимущество в счете и численном составе, а до конца основного времени оставалось всего 10 минут, мы были на пути к тому, чтобы одержать третью победу в чемпионшипе в четырех матчах… Хотя “Блэкберн” уважает процедуры, проведенные EFL, и признает сложность ситуации, клуб крайне разочарован итоговым решением, которое не учитывает значительного преимущества, которым мы обладали на момент остановки матча… Мы твердо убеждены, решение о полной переигровке встречи не отражает реальных обстоятельств того дня. В настоящее время клуб ожидает дополнительных разъяснений от EFL и рассмотрит все возможные варианты, включая право на подачу апелляции. На данном этапе мы не будем давать дополнительных комментариев по этому вопросу».
Болельщики «Роверс» в соцсетях уже обсуждают «вариант мести»: если «Ипсвич» будет побеждать в переигровке, они планируют выбежать на поле и сорвать встречу.
Правила могут поменять
В своем заявлении EPL отметила, что понимает, насколько «чрезвычайно трудным» было принятое решение, и добавила: в будущем пройдут консультации с клубами по поводу возможных изменений действующих правил об остановке матчей.
«Совет EFL всесторонне рассмотрел все возможные варианты в соответствии с регламентом, а также учел доводы обеих сторон. В конечном итоге большинством голосов было решено: матч должен быть полностью переигран. Это решение соответствует недавним прецедентам, связанным с остановленными встречами, и направлено на сохранение целостности соревнования, которое, где только возможно, должно основываться на полном комплекте матчей, завершенных в день проведения. Совет признал, что это было чрезвычайно трудное решение, и договорился провести консультации с клубами о том, как лучше разработать новые рекомендации на случай прерывания матча», — указано в заявлении.
Решение не понравилось и экс-нападающему сборной Англии Джею Бойтройду. По его мнению, несправедливо полностью переигрывать встречу.
«Это очень жестко, — сказал он Sky Sports News. — Матч нужно доиграть, оставив столько времени, сколько было. Имелось численное преимущество, счет 1:0 — и это действительно суровое решение. Матч при таких условиях шел уже пять или десять минут, прежде чем его остановили».
После пяти туров «Ипсвич» и «Блэкберн» располагаются на 17-м и 18-м местах соответственно, набрав 6 очков. Новая дата проведения матча между ними будет определена позже.
Роман Кольцов