Матч в Англии будет полностью переигран — его остановили из-за дождя за 10 минут до конца

«Имея преимущество в счете и численном составе, а до конца основного времени оставалось всего 10 минут, мы были на пути к тому, чтобы одержать третью победу в чемпионшипе в четырех матчах… Хотя “Блэкберн” уважает процедуры, проведенные EFL, и признает сложность ситуации, клуб крайне разочарован итоговым решением, которое не учитывает значительного преимущества, которым мы обладали на момент остановки матча… Мы твердо убеждены, решение о полной переигровке встречи не отражает реальных обстоятельств того дня. В настоящее время клуб ожидает дополнительных разъяснений от EFL и рассмотрит все возможные варианты, включая право на подачу апелляции. На данном этапе мы не будем давать дополнительных комментариев по этому вопросу».