«Ливерпуль» лишит Экитике двухнедельной зарплаты за глупое удаление. Нападающий снял майку после гола

«Ливерпуль» накажет Юго Экитике за красную карточку в матче Кубка лиги с «Саутгемптоном» (2:1), из-за которой он не сыграет с «Кристал Пэлас» в АПЛ. Daily Mail пишет, что француз лишится двухнедельной зарплаты. По данным Capology, нападающий получает 250 тысяч фунтов в неделю.
Удаление Юго — невероятная глупость
В игре против «святых» Экитике вышел на поле после первого тайма при счете 1:0 в пользу «Ливерпуля», а на 53-й минуте схватил желтую за неспортивное поведение: не согласился с решением судьи Тома Бремелла и откинул мяч в сторону. «Саутгемптон» забил на 76-й, поэтому красным пришлось вновь бежать в атаку. На 85-й Федерико Кьеза ворвался в штрафную и выкатил мяч на пустые ворота для Юго, и он не промахнулся.
В порыве радости после гола француз снял майку и показал ее трибунам «Энфилда». Джереми Фримпонг прибежал к нему и посмотрел явно осуждающим взглядом — он понимал, что будет дальше. А следом арбитр достал вторую желтую и удалил Юго.
После финального свистка главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот был возмущен поведением игрока и несколько раз упомянул слово «глупость»:
«Первая желтая карточка была лишней и в какой-то степени глупой, поскольку нужно контролировать свои эмоции. Я знаю, как это тяжело, если ты играешь в АПЛ и на позиции “девятки”, когда защитники могут делать практически все, что захотят, а стоит их немного подтолкнуть, они получают предупреждение. Но всегда лучше контролировать свои эмоции, а если не получается, то делать это так, чтобы не получить желтую карточку.
Полагаю, когда я получил красную карточку в матче с «Эвертоном», я сказал: «Это глупо». Я сказал ему, что если ты забиваешь гол в финале Лиги чемпионов на 87-й минуте, обыграв троих игроков и пробив в верхний угол, я, наверное, пойму, если ты скажешь: «Это все из-за меня». Но я старомоден, мне 47, я старый, и я не играл на таком уровне, но забил несколько голов, и если бы забил такой гол, как Юго, повернулся бы и подошел к Федерико Кьезе со словами: «Этот гол — твоя заслуга, а не моя». Так что, да, это ненужное удаление, неумное, вы называете это глупостью, и я называю это глупостью" — сказал нидерландский специалист журналистам.
Стало понятно: простой воспитательной беседой с Экитике в раздевалке дело не ограничится, ведь он подставил команду, заработав дисквалификацию на следующий матч в АПЛ с «Кристал Пэлас». Теперь футболист лишится полмиллиона фунтов за снятую футболку. Серьезные санкции!
Извинения Экитике
После матча удаление Юго было одной из главных тем обсуждения. Защитник Эндрю Робертсон вскипел:
«Я буду очень удивлен, если он сделает это снова. Он, наверное, забыл, что получил желтую карточку… Он молод и извлечет из этого урок. Уверен, он больше так не сделает», — цитирует футболиста Sky Sport.
Александер Исак поддержал одноклубника:
«Уверен, он просто не осознавал, что уже имеет желтую карточку в тот момент. Иногда, когда забиваешь гол, находишься в таком моменте. Конечно, это неприятно», — приводит BBC слова шведа.
Сам Экитике извинился в соцсетях: «Я был так воодушевлен сегодня помочь команде добыть еще одну победу дома в моем первом матче Кубка лиги… Эмоции взяли верх надо мной. Приношу извинения всей красной семье, спасибо болельщикам, которые всегда поддерживают нас, и партнерам за эту победу!».
Красная карточка в игре с «Саутгемптоном» — не первая в карьере 23-летнего форварда. В «Реймсе» он получал две, причем прямые: за грубое нарушение правил и агрессивное поведение в сезоне-2021/22.
Юго провел восемь матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, отметившись пятью голами и одной результативной передачей. Его контракт с мерсисайдцами рассчитан до лета 2031-го. Минувшим летом он переехал в Англию из немецкого «Айнтрахта» за 95 миллионов евро (данные Transfermarkt).
Роман Кольцов