«Ливерпуль» лишит Экитике двухнедельной зарплаты за глупое удаление. Нападающий снял майку после гола

Полагаю, когда я получил красную карточку в матче с «Эвертоном», я сказал: «Это глупо». Я сказал ему, что если ты забиваешь гол в финале Лиги чемпионов на 87-й минуте, обыграв троих игроков и пробив в верхний угол, я, наверное, пойму, если ты скажешь: «Это все из-за меня». Но я старомоден, мне 47, я старый, и я не играл на таком уровне, но забил несколько голов, и если бы забил такой гол, как Юго, повернулся бы и подошел к Федерико Кьезе со словами: «Этот гол — твоя заслуга, а не моя». Так что, да, это ненужное удаление, неумное, вы называете это глупостью, и я называю это глупостью" — сказал нидерландский специалист журналистам.