Вратарь «Барсы» страшно «привёз» и пропустил с 40 метров! Угадайте, что было дальше

При счёте 1:1 «Овьедо» попытался организовать какую-то контригру. Рондон достаточно хорошо двигался по полю для своего возраста, время от времени цеплялся за мяч, выигрывал единоборства и зарабатывал на себе фолы. Но в середине второго тайма команда Флика при 85% владения забила. Гол «Барселоны» пришёл с аута. Де Йонг получил пас и с удивлением обнаружил, что никто из уставших соперников не выдвигается на него. Центрхав каталонцев свободно подал на Левандовского, а поляк, который только-только заменил Рафинью, выиграл воздух и отправил мяч в сетку при помощи рикошета от перекладины.