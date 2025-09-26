Ричмонд
Левандовски сравнялся с Неймаром по голам за «Барселону»

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил 105-й гол в составе каталонского клуба.

Источник: Чемпионат.com

Форварду удалось отличиться в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (3:1).

По этому показателю он догнал бывшего бразильского нападающего каталонского клуба Неймара, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X.

Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 12 млн.

«Барселона» под руководством Ханс-Дитера Флика набрала 16 очков и идёт второй в таблице Ла Лиги. В следующем туре 28 сентября «Барселона» примет «Реал Сосьедад».