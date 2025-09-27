Как голосовали за «Золотой мяч»: у Ямаля — солидное отставание, кто-то ставил на первое место Кварацхелию и Мактоминая

Спустя четыре дня после вручения «Золотого мяча» нападающему «ПСЖ» Усману Дембеле журнал France Football опубликовал подробные результаты голосования. Изучаем.
Как сейчас голосуют за «Золотой мяч»
До 2022 года главную индивидуальную футбольную награду вручали по очень размытым правилам — 180 журналистов со всего мира составляли собственную пятерку, в которой в зависимости от места игроку присуждались очки. Но после скандала с Лионелем Месси в 2021 году (напомним, многие посчитали, что «ЗМ» тогда заслужил Роберт Левандовски) France Football масштабно реформировал награду:
- Голосуют журналисты из топ-100 стран рейтинга ФИФА;
- Выбирают 10 футболистов из 30 заранее подобранных номинантов;
За первое место игроку начисляют 15 очков, за второе — 12, за третье — 10, и далее 8, 7, 5, 4, 3, 2, и 1.
В голосовании 2025 года ничего не изменилось — в августе France Football опубликовал список номинантов, из которого журналисты и выбирали лучшего.
Доминация Дембеле
Перед вручением «ЗМ» болельщики поделились на два лагеря: одни предполагали, что награду заберет Дембеле, другие верили в нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля. Борьба между футболистами, казалось, была равной, но опубликованные итоги голосования все опровергают: шансов у Ламина не было.
Результаты голосования за «Золотой мяч»-2025:
- Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции) — 1380 очков;
- Ламин Ямаль («Барселона», Испания) — 1059;
- Витинья («ПСЖ», Португалия) — 703;
- Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) — 657;
- Рафинья («Барселона», Бразилия) — 620;
- Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко) — 484;
- Килиан Мбаппе («Реал», Франция) — 378;
- Коул Палмер («Челси», Англия) — 211;
- Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити», Италия) — 172;
- Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия) — 171.
Дембеле опередил Ямаля на 321 балл — это очень уверенная победа. Для сравнения, в прошлом сезоне разрыв между победителем Родри и занявшим второе место Винисиусом составил всего 41 очко.
В деталях — тоже полнейшая доминация Усмана. Француза отправили на первое место 73 журналиста из 100 — против 11 у Ламина. Кроме того, у всех опрошенных нападающий «ПСЖ» вошел в топ-5, тогда как Ямаля египетский журналист, например, почему-то отправил на девятую строчку.
Кварацхелия, Мактоминай, российские голоса
За пределами борьбы между Дембеле и Ямалем тоже немало интересного. Хотя в целом голосование после реформы стало в разы адекватнее, без лоббистов опять не обошлось. Так, в Шотландии поставили на первое место соотечественника Скотта Мактоминая («Наполи»), а в Грузии — Хвичу Кварацхелию («ПСЖ»). У других журналистов эти двое на первое место не попадали.
Примечательно, что Килиан Мбаппе, несмотря на полученную «Золотую бутсу», оказался на первой строчке лишь однажды. А Рафинья из «Барселоны», которого некоторое время и вовсе рассматривали фаворитом «Золотого мяча», не попал туда ни разу.
Помимо Дембеле (73) и Ямаля (11) чаще всех первыми были:
- Витинья — 6 раз;
- Мохамед Салах — 4 раза;
- Ашраф Хакими — 3 раза.
Напомним, как выглядела тройка представителя России Константина Клещева:
- Усман Дембеле;
- Ламин Ямаль;
- Джанлуиджи Доннарумма.
«Индивидуальные показатели Дембеле сравнимы с индивидуальными показателями всех его конкурентов. Рафинья, Ямаль, Салах, Витинья индивидуально многого добились в прошлом сезоне, но Усман им мало в чем уступает. А по числу выигранных трофеев с Дембеле могут сравниться лишь его одноклубники, потому что “ПСЖ” выиграл все, кроме клубного чемпионата мира, где играл в финале», — объяснил Клещев «Чемпионату» свой выбор.
Артем Белинин