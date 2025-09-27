Как голосовали за «Золотой мяч»: у Ямаля — солидное отставание, кто-то ставил на первое место Кварацхелию и Мактоминая

«Индивидуальные показатели Дембеле сравнимы с индивидуальными показателями всех его конкурентов. Рафинья, Ямаль, Салах, Витинья индивидуально многого добились в прошлом сезоне, но Усман им мало в чем уступает. А по числу выигранных трофеев с Дембеле могут сравниться лишь его одноклубники, потому что “ПСЖ” выиграл все, кроме клубного чемпионата мира, где играл в финале», — объяснил Клещев «Чемпионату» свой выбор.