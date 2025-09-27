«Марсель» одержал волевую победу в матче со «Страсбургом» благодаря голу на 90+1-й минуте

Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.
В начале второго тайма счёт в игре открыл полузащитник хозяев Абдул Уаттара. На 78-й минуте форвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг восстановил равновесие. На 90+1-й минуте защитник Микаэль Мурильо забил победный мяч гостей.
После шести матчей чемпионата Франции «Страсбург» набрал 12 очков и занимает пятое место. «Марсель» заработал 12 очков и располагается на первой строчке.
В следующем туре «Страсбург» встретится с «Анже» (5 октября), а «Марсель» — с «Метцом» (4 октября).
Футбол, Франция, 6-й тур
26.09.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Stade de la Meinau
Главные тренеры
Лиам Росеньор
Роберто Де Дзерби
Голы
Страсбур
Абдул Уттара
(Эмануэль Эмега)
49′
Марсель
Пьер-Эмерик Обамеянг
78′
Микаэль Мурильо
90+1′
Составы команд
Страсбур
39
Майк Пендерс
3
Бен Чилуэлл
7
Диегу Морейра
24
Лукас Хойсберг
23
Мамаду Сарр
6
Исмаэль Дукуре
22
Гела Дуэ
84′
2
Эндрю Омобамиделе
16
Кендри Паэс
46′
42
Абдул Уттара
80
Феликс Лемарешаль
46′
27
Сэмьюэл Амо-Амеяу
66′
10
Эмануэль Эмега
45+1′
62′
9
Хоакин Паникелли
32
Валентин Барко
84′
29
Самир Эль Мурабет
Марсель
1
Херонимо Рульи
62
Микаэль Мурильо
27′
8
Анжел Гомеш
5
Леонардо Балерди
45′
21
Найеф Агерд
24′
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
32
Факундо Медина
85′
28
Бенжамен Павар
14
Игор Пайшан
58′
33
Эмерсон
22
Тимоти Веа
58′
10
Мэйсон Гринвуд
9
Амин Гуири
58′
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
17
Мэтт О`Райли
38′
85′
34
Робиньо Ваз
Статистика
Страсбур
Марсель
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
9
16
Удары в створ
1
9
Угловые
5
4
Фолы
13
15
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Жереми Пиньяр
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти