«Марсель» одержал волевую победу в матче со «Страсбургом» благодаря голу на 90+1-й минуте

Завершился матч 6-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Страсбург» и «Марсель». Игра проходила на стадионе «Мено» в Страсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Жереми Пиньяр.