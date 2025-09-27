ФИФА отстранила на год футболиста клуба Ла Лиги за подделку документов

Помимо Гарсеса, под санкции попали Габриэль Фелипе, Родриго Ольгадо, Иманоль Мачука, Жоау Фигейреду, Джон Ирасабаль и Эктор Алехандро Хевель Серрано. Отмечается, что федерация подала в ФИФА запросы о праве на участие и при этом использовала поддельную документацию, чтобы иметь возможность выставить на поле вышеуказанных игроков. Все футболисты были включены в состав сборной на матч третьего раунда квалификации Кубка Азии против команды Вьетнама и появились на поле по ходу встречи.