ФИФА отстранила на год футболиста клуба Ла Лиги за подделку документов

Помимо Гарсеса, под санкции попали Габриэль Фелипе, Родриго Ольгадо, Иманоль Мачука, Жоау Фигейреду, Джон Ирасабаль и Эктор Алехандро Хевель Серрано. Отмечается, что федерация подала в ФИФА запросы о праве на участие и при этом использовала поддельную документацию, чтобы иметь возможность выставить на поле вышеуказанных игроков. Все футболисты были включены в состав сборной на матч третьего раунда квалификации Кубка Азии против команды Вьетнама и появились на поле по ходу встречи.
Спортсмены отстранены от любой деятельности, связанной с футболом, на 12 месяцев и оштрафованы на 2 тысячи швейцарских франков (около 2,1 тыс евро) каждый. Ассоциацию футбола Малайзии обязали выплатить штраф в размере 350 тысяч швейцарских франков (около 374 тыс евро).
Отмечается, что у игроков и футбольной федерации Малайзии есть десять дней на запрос мотивировочной части. Решение может быть обжаловано в апелляционном комитете ФИФА.