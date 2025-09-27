«МЮ» откажется от подвергшегося критике навеса на новом стадионе, пишут СМИ

В марте администрация «Манчестер Юнайтед» опубликовала заявление, в котором подтвердила планы по строительству нового стадиона на 100 тысяч мест. Архитекторы представили концептуальные модели арены. Одним из главных нововведений должен был стать навес в виде зонта вокруг стадиона, выходящий за его пределы и охватывающий прилегающий территории. Многие болельщики раскритиковали конструкцию, прозвав ее «цирковым шатром», а также отметили, что она не вписывается в пейзаж Манчестера и не сочетается с имиджем клуба.