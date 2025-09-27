«МЮ» откажется от подвергшегося критике навеса на новом стадионе, пишут СМИ

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Владельцы английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» приняли решение отказаться от навеса на новом стадионе из-за большой стоимости, сообщает The Athletic.
В марте администрация «Манчестер Юнайтед» опубликовала заявление, в котором подтвердила планы по строительству нового стадиона на 100 тысяч мест. Архитекторы представили концептуальные модели арены. Одним из главных нововведений должен был стать навес в виде зонта вокруг стадиона, выходящий за его пределы и охватывающий прилегающий территории. Многие болельщики раскритиковали конструкцию, прозвав ее «цирковым шатром», а также отметили, что она не вписывается в пейзаж Манчестера и не сочетается с имиджем клуба.
Как сообщает портал, проблемы возникли во время переговоров с компанией Freightliner, которой принадлежит земля вокруг «Олд Траффорд», поскольку имеющейся территории не хватало для установки навеса. Организация была согласна перенести свой грузовой терминал в обмен на финансовую компенсацию в размере 400 миллионов фунтов стерлингов, что в восемь раз выше стоимости, которую предлагал «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что английский клуб разрабатывает новые проекты без навеса и в «более традиционном духе».
В феврале 2024 года британский миллиардер Джим Рэтклифф, владелец химического гиганта Ineos, приобрел долю акций «Манчестер Юнайтед» на сумму в 1,2 млрд фунтов стерлингов. Тогда же сообщалось, что бизнесмен инвестирует 300 млн долларов в инфраструктуру «Олд Траффорд». До этого единоличными владельцами акций клуба были Аврам и Джоэл Глейзеры, которые купили команду в 2005 году за 1,34 млрд долларов.