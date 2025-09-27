Единственный шанс «Атлетико» против «Реала». Симеоне пора активировать суперсилу

Хаби Алонсо руководит «Реалом» всего несколько месяцев. Диего Симеоне заправляет в «Атлетико» почти 14 лет. И тем не менее на старте сезона «Реал» Алонсо — на фоне творческих поисков, экспериментов и связанных с этим трудностей — источает спокойствие и уверенность. А «Атлетико» и Симеоне — истерят. Чоло делает это в технической зоне во время матчей и на пресс-конференциях — как после игры с «Ливерпулем». А его команду очень сильно колбасит на футбольном поле. Отсюда — худший старт в Ла Лиге за всё время работы Симеоне и всего девять набранных очков из 18 возможных.