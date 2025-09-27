«Вест Хэм» объявил об отставке Поттера

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Вест Хэм» на своем официальном сайте объявил об увольнении Грэма Поттера с поста главного тренера команды.
Экс-тренер «Челси» Поттер возглавил «Вест Хэм» в январе, сменив у руля команды испанца Хулена Лопетеги. Контракт с 50-летним англичанином был рассчитан до лета 2028 года. В новом сезоне Английской премьер-лиги «Вест Хэм» сумел одержать одну победу в пяти турах и с тремя очками идет на предпоследнем, 19-м месте в таблице.
Сообщается, что вместе с Поттером команду покинет весь его тренерский штаб.
«Результаты за вторую половину прошлого и начало этого сезона не оправдали ожиданий, и совет директоров считает, что необходимы изменения, чтобы как можно скорее улучшить позиции команды в премьер-лиге. Процесс поиска замены тренеру продолжается, клуб пока воздержится от дальнейших комментариев», — говорится в сообщении.
Помимо «Челси» Поттер также тренировал шведский клуб «Эстерсунд», «Суонси» и «Брайтон».