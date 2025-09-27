Дембеле: я лучший игрок мира? Громкие слова, для меня это ничего не значит

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.10
П2
5.00
Футбол. Англия
14:30
Брентфорд
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.82
П2
2.10
Футбол. Испания
15:00
Хетафе
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.26
П2
4.21
Футбол. Италия
16:00
Комо
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.76
П2
7.30
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.75
П2
4.10
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.58
П2
2.52
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.95
П2
2.02
Футбол. Германия
16:30
Санкт-Паули
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.60
П2
2.22
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.79
П2
2.61
Футбол. Англия
17:00
Челси
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.02
П2
3.95
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.84
П2
1.89
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
3.02
X
3.37
П2
2.49
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Сити
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.20
X
9.00
П2
19.00
Футбол. Испания
17:15
Атлетико
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.60
П2
2.35
Футбол. Франция
18:00
Лорьян
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.53
X
4.20
П2
1.76
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.57
П2
4.30
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.75
П2
2.09
Футбол. Англия
19:30
Ноттингем Форест
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.82
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.50
П2
18.00
Футбол. Германия
19:30
Боруссия М
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.77
П2
2.26
Футбол. Испания
19:30
Мальорка
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.98
П2
3.54
Футбол. Франция
20:00
Тулуза
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.80
П2
5.10
Футбол. Италия
21:45
Кальяри
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.80
X
4.53
П2
1.53
Футбол. Англия
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.41
П2
5.80
Футбол. Испания
22:00
Вильярреал
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.41
П2
3.83
Футбол. Франция
22:05
ПСЖ
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.50
П2
15.00

Дембеле: я лучший игрок мира? Громкие слова, для меня это ничего не значит

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о статусе лучшего футболиста мира после выигрыша награды «Золотой мяч».

«Лучший игрок мира — это очень громкие слова. Для меня подобное ничего не значит. Этот статус может меняться каждые выходные. В конкретном матче ты будешь не очень хорош, и люди скажут, что ты плох. В следующей же игре ты можешь стать лучшим в мире. Это может меняться каждые пару недель», — сказал Дембеле в интервью France Football.

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе «ПСЖ» нападающий стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.