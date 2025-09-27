Дембеле: я лучший игрок мира? Громкие слова, для меня это ничего не значит

«Лучший игрок мира — это очень громкие слова. Для меня подобное ничего не значит. Этот статус может меняться каждые выходные. В конкретном матче ты будешь не очень хорош, и люди скажут, что ты плох. В следующей же игре ты можешь стать лучшим в мире. Это может меняться каждые пару недель», — сказал Дембеле в интервью France Football.