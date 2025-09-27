Бруну Фернандеш — лидер по числу нереализованных пенальти в АПЛ в этом десятилетии

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
0
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.80
П2
1.95
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетико
2
:
Реал
2
Все коэффициенты
П1
3.04
X
2.90
П2
3.05
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
1
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.70
П2
10.00
Футбол. Англия
перерыв
Кристал Пэлас
1
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.25
П2
4.22
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
1
:
Борнмут
1
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.45
П2
3.20
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Сити
1
:
Бернли
1
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.10
П2
12.50
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив
1
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
3.84
X
8.00
П2
96.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
2
:
Аугсбург
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
25.00
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Майнц
0
:
Боруссия Д
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
26.00
П2
1.03
Футбол. Германия
2-й тайм
Санкт-Паули
1
:
Байер
2
Все коэффициенты
П1
19.00
X
4.20
П2
1.37
Футбол. Германия
2-й тайм
Вольфсбург
0
:
РБ Лейпциг
1
Все коэффициенты
П1
23.00
X
4.80
П2
1.28
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.60
П2
4.40
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.85
П2
2.09
Футбол. Англия
19:30
Ноттингем Форест
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.92
П2
5.12
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.80
П2
16.00
Футбол. Германия
19:30
Боруссия М
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.77
П2
2.26
Футбол. Испания
19:30
Мальорка
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.43
X
2.97
П2
3.55
Футбол. Франция
20:00
Тулуза
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.82
П2
5.10
Футбол. Италия
21:45
Кальяри
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.42
X
4.34
П2
1.56
Футбол. Англия
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.45
П2
5.71
Футбол. Испания
22:00
Вильярреал
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.42
П2
3.90
Футбол. Франция
22:05
ПСЖ
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.50
П2
15.00
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Акрон
0
П1
X
П2

Бруну Фернандеш — лидер по числу нереализованных пенальти в АПЛ в этом десятилетии

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не забил с пенальти на 76-й минуте матча 6-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом».

Источник: Чемпионат.com

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не забил с пенальти на 76-й минуте матча 6-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом». Португальский футболист является лидером по количеству нереализованных 11-метровых ударов в английской Премьер-лиге в нынешнем десятилетии — семь штук. Об этом сообщает аккаунт StatMuse FC на своей странице в социальной сети X.

Согласно данным источника, на втором месте находится нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, не забивший пять раз с пенальти в чемпионате Англии в нынешнем десятилетии.

Фернандеш выступает в составе манкунианцев с зимы 2020 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.