Бруну Фернандеш — лидер по числу нереализованных пенальти в АПЛ в этом десятилетии

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не забил с пенальти на 76-й минуте матча 6-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом». Португальский футболист является лидером по количеству нереализованных 11-метровых ударов в английской Премьер-лиге в нынешнем десятилетии — семь штук. Об этом сообщает аккаунт StatMuse FC на своей странице в социальной сети X.