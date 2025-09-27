Ричмонд
«Манчестер Юнайтед» не забил пенальти и проиграл аутсайдеру АПЛ

МЮ уступил «Брентфорду» со счетом 1:3, Бруну Фернандеш во втором тайме не реализовал 11-метровый.

Источник: РБК Спорт

Футболисты «Манчестер Юнайтед» проиграли «Брентфорду» со счетом 1:3 в гостевом матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе победителей дубль сделал Игор Тьяго (8-я и 20-я минута), также отличился Матиас Йенсен (90+6). У проигравших гол на счету Беньямина Шешко (26).

Полузащитник МЮ Бруну Фернандеш на 76-й минуте не реализовал пенальти — удар отбил голкипер Куивин Келлехер.

За свою карьеру в «Ливерпуле» и «Брентфорде» 26-летний Келлехер отразил четыре пенальти из семи (не считая послематчевые серии), сообщает Opta.

«Брентфорд» набрал семь очков и поднялся с 17-й на 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. МЮ, у которого тоже семь очков, расположился на 12-м месте.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 4 октября примет «Сандерленд», «Брентфорд» днем позже дома сыграет с «Манчестер Сити».

Брентфорд
3:1
Первый тайм: 2:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 6
27.09.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Gtech Community Stadium
Главные тренеры
Кит Эндрюс
Рубен Аморим
Голы
Брентфорд
Игор Тиаго
8′
Игор Тиаго
20′
Матиас Йенсен
90′
Манчестер Юнайтед
Беньямин Шешко
26′
Нереализованные пенальти
Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш
76′
Составы команд
Брентфорд
1
Кивин Келлехер
33
Майкл Кайоде
7
Кевин Шаде
81′
22
Натан Коллинз
72′
4
Сепп ван дер Берг
18
Егор Ярмолюк
2
Аарон Хики
75′
3
Рико Хенри
19
Данго Уаттара
75′
23
Кин Льюис-Поттер
24
Миккель Дамсгор
81′
15
Франк Оньека
9
Игор Тиаго
90′
8
Матиас Йенсен
6
Джордан Хендерсон
81′
27
Виталий Янельт
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Байындыр
4
Маттейс де Лигт
2
Диогу Далот
30
Беньямин Шешко
8
Бруну Фернандеш
55′
19
Брайан Мбемо
10
Матеус Кунья
23
Люк Шоу
81′
7
Мэйсон Маунт
5
Харри Магуайр
66′
15
Лени Йоро
13
Патрик Доргу
85′
85′
11
Джошуа Зиркзе
25
Мануэль Угарте
66′
37
Кобби Майну
Статистика
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
8
6
Угловые
4
2
Фолы
14
10
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
