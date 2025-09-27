В матче «Женис» — «Туран» было забито девять голов

Голевую перестрелку на восьмой минуте начал Динмухамед Караман. На 16-й минуте Караман удвоил преимущество столичных. На 22-й минуте Всеволод Садовский довел дело до разгрома — 3:0. Гости отыгрались на 24-й минуте благодаря голу Николая Солодовникова. На 27-й минуте Садовский забил четвертый гол «Жениса». На 42-й минуте Гьян душ Сантуш Мартиньш сделал счет 5:1. Впрочем, перед перерывом Юрий Перцух сократил отставание «Турана» (5:2), а Роман Чирков на 45-й минуте забил третий гол туркестанцев.