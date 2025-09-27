В матче «Женис» — «Туран» было забито девять голов

Ричмонд
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
0
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
4.15
X
5.02
П2
14.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетико
2
:
Реал
2
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.75
П2
8.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
1
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
9.75
X
1.62
П2
3.90
Футбол. Англия
2-й тайм
Кристал Пэлас
1
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.50
П2
11.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
2
:
Борнмут
1
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.25
П2
84.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Сити
3
:
Бернли
1
Все коэффициенты
П1
1.08
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.58
П2
4.40
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.00
П2
2.00
Футбол. Англия
19:30
Ноттингем Форест
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.83
П2
4.91
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.80
П2
16.00
Футбол. Германия
19:30
Боруссия М
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.77
П2
2.40
Футбол. Испания
19:30
Мальорка
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.50
X
2.97
П2
3.54
Футбол. Франция
20:00
Тулуза
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.82
П2
5.10
Футбол. Италия
21:45
Кальяри
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.42
П2
1.56
Футбол. Англия
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.45
П2
5.71
Футбол. Испания
22:00
Вильярреал
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.42
П2
3.86
Футбол. Франция
22:05
ПСЖ
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.50
П2
16.00
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Акрон
0
П1
X
П2

В матче «Женис» — «Туран» было забито девять голов

Столичный «Женис» обыграл туркестанский «Туран» в матче 24-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Женис"

Встреча состоялась в Астане и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев поля.

Голевую перестрелку на восьмой минуте начал Динмухамед Караман. На 16-й минуте Караман удвоил преимущество столичных. На 22-й минуте Всеволод Садовский довел дело до разгрома — 3:0. Гости отыгрались на 24-й минуте благодаря голу Николая Солодовникова. На 27-й минуте Садовский забил четвертый гол «Жениса». На 42-й минуте Гьян душ Сантуш Мартиньш сделал счет 5:1. Впрочем, перед перерывом Юрий Перцух сократил отставание «Турана» (5:2), а Роман Чирков на 45-й минуте забил третий гол туркестанцев.

Окончательный результат был оформлен на 88-й минуте: отличился Зураб Тевзадзе (6:3).

«Женис» набрал 34 очка и поднялся на шестое место. У «Турана» 16 баллов и последнее, 14 место.

Женис
6:3
Первый тайм: 0:0
Туран
Футбол, Казахстан, 24-й тур
27.09.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Kazhimukan Munaytpasov
