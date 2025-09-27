Бывший футболист «Динамо» возглавил четвертый в карьере клуб АПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
0
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.75
П2
1.96
Футбол. Испания
перерыв
Атлетико
2
:
Реал
2
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.90
П2
2.85
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
1
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.60
П2
9.50
Футбол. Англия
перерыв
Кристал Пэлас
1
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.25
П2
4.22
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
1
:
Борнмут
1
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.25
П2
3.20
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Сити
1
:
Бернли
1
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.00
П2
12.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив
1
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
4.70
X
9.00
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
2
:
Аугсбург
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
25.00
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Майнц
0
:
Боруссия Д
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
26.00
П2
1.03
Футбол. Германия
2-й тайм
Санкт-Паули
1
:
Байер
2
Все коэффициенты
П1
23.00
X
4.30
П2
1.32
Футбол. Германия
2-й тайм
Вольфсбург
0
:
РБ Лейпциг
1
Все коэффициенты
П1
28.00
X
4.72
П2
1.26
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.60
П2
4.30
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.85
П2
2.04
Футбол. Англия
19:30
Ноттингем Форест
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.92
П2
5.12
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.80
П2
16.00
Футбол. Германия
19:30
Боруссия М
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.77
П2
2.26
Футбол. Испания
19:30
Мальорка
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.43
X
2.97
П2
3.55
Футбол. Франция
20:00
Тулуза
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.82
П2
5.10
Футбол. Италия
21:45
Кальяри
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.42
X
4.34
П2
1.56
Футбол. Англия
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.45
П2
5.71
Футбол. Испания
22:00
Вильярреал
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.42
П2
3.90
Футбол. Франция
22:05
ПСЖ
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.50
П2
15.00
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Акрон
0
П1
X
П2

Бывший футболист «Динамо» возглавил четвертый в карьере клуб АПЛ

Нуну Эшпириту Санту сменил в «Вест Хэме» Грэма Поттера. Ранее в Англии португалец тренировал «Ноттингем Форест», «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм».

Источник: РБК Спорт

Португалец Нуну Эшпириту Санту возглавил «Вест Хэм». Об этом сообщается на сайте клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).

51-летний Нуну подписал трехлетний контракт. На этом посту он сменил Грэма Поттера, который был уволен ранее 27 сентября.

«Вест Хэм» неудачно начал нынешний сезон АПЛ, потерпев четыре поражения в пяти турах. Команда занимает предпоследнее, 19-е место.

Последним местом работы Нуну был «Ноттингем Форест», из которого его уволили в начале сентября.

Португалец, который в 2005—2006 годах в качестве игрока провел один сезон в составе московского «Динамо», ранее возглавлял португальские «Риу Аве» и «Порту», испанскую «Валенсию», английские «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм», а также саудовский «Аль-Иттихад».