«Актобе» прервал серию из двух поражений в матче с одним голом и удалением

Встреча прошла в Актобе и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.
Единственный и победный гол на восьмой минуте забил Даниэль Соса. Игра шла на встречных курсах, но больше результативных действий зафиксировано не было.
Более того, на 67-й минуте петропавловцы остались в меньшинстве после удаления капитана Александра Нойока. Украинский легионер грубо сыграл против гаитянца Жайро Жана.
Таким образом, «Актобе» набрал 42 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Кызылжара» 24 бала и девятая позиция.
Отметим, что «Актобе» прервал серию из двух поражений. Ранее «красно-белые» уступили в Алматы «Кайрату» (0:1) и в Жезказгане «Улытау» (1:2).
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти