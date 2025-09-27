«Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне, пропустив на 97-й минуте

Футболисты «Ливерпуля» проиграли «Кристал Пэлас» со счетом 1:2 в гостевом матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В составе действующего чемпиона Англии отличился Федерико Кьеза (87-я минута), у хозяев голы забили Исмаила Сарр (9) и Эдди Нкетиа (90+7).
«Ливерпуль» проиграл впервые в нынешнем сезоне, ранее у команды было пять побед в АПЛ, по одной в Лиге чемпионов и Кубке лиги.
«Ливерпуль» набрал 15 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. «Кристал Пэлас» с 12 очками поднялся на вторую строчку.
В следующем туре «Ливерпуль» 4 октября в гостях сыграет с «Челси», «Кристал Пэлас», который также идет без поражений в АПЛ (три победы, три ничьи), днем позже на выезде встретится с «Эвертоном».
Оливер Гласнер
Арне Слот
Исмаила Сарр
9′
Эдвард Нкетиа
(Марк Гехи)
90+7′
Федерико Кьеза
87′
1
Дин Хендерсон
26
Крис Ричардс
6
Марк Гехи
5
Максенс Лакруа
2
Даниэль Муньос
3
Тайрик Митчелл
14
Жан-Филипп Матета
20
Адам Уортон
62′
19
Уилл Хьюз
18
Даити Камада
90′
55
Джастин Девенни
7
Исмаила Сарр
75′
9
Эдвард Нкетиа
78′
10
Йереми Пино
74′
8
Джефферсон Лерма
1
Алиссон
6
Милош Керкез
11
Мохамед Салах
8
Доминик Собослаи
4
Виргил ван Дейк
61′
38
Райан Гравенберх
12
Конор Брэдли
46′
18
Коди Гакпо
7
Флориан Вирц
74′
30
Джереми Фримпонг
9
Александер Исак
84′
73
Рио Нгумоха
5
Ибраима Конате
26′
74′
14
Федерико Кьеза
77′
10
Алексис Макаллистер
65′
17
Кертис Джонс
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти