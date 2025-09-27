«Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне, пропустив на 97-й минуте

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.55
П2
4.35
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
0
:
Оренбург
0
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.00
П2
15.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия М
0
:
Айнтрахт Ф
1
Все коэффициенты
П1
6.03
X
4.22
П2
2.25
Футбол. Испания
1-й тайм
Мальорка
0
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
2.68
X
2.75
П2
3.40
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
0
:
Краснодар
0
Все коэффициенты
П1
3.70
X
2.90
П2
2.40
Футбол. Франция
2-й тайм
Лорьян
3
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Франция
20:00
Тулуза
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.70
П2
5.00
Футбол. Италия
21:45
Кальяри
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.42
П2
1.57
Футбол. Англия
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.45
П2
6.00
Футбол. Испания
22:00
Вильярреал
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.39
П2
3.90
Футбол. Франция
22:05
ПСЖ
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.50
П2
16.00
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
5
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Брайтон
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
5
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Акрон
0
П1
X
П2

«Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне, пропустив на 97-й минуте

Встреча против «Кристал Пэлас» в шестом туре АПЛ завершилась со счетом 1:2.

Источник: Getty Images

Футболисты «Ливерпуля» проиграли «Кристал Пэлас» со счетом 1:2 в гостевом матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе действующего чемпиона Англии отличился Федерико Кьеза (87-я минута), у хозяев голы забили Исмаила Сарр (9) и Эдди Нкетиа (90+7).

«Ливерпуль» проиграл впервые в нынешнем сезоне, ранее у команды было пять побед в АПЛ, по одной в Лиге чемпионов и Кубке лиги.

«Ливерпуль» набрал 15 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. «Кристал Пэлас» с 12 очками поднялся на вторую строчку.

В следующем туре «Ливерпуль» 4 октября в гостях сыграет с «Челси», «Кристал Пэлас», который также идет без поражений в АПЛ (три победы, три ничьи), днем позже на выезде встретится с «Эвертоном».

Кристал Пэлас
2:1
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 6
27.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Selhurst Park
Главные тренеры
Оливер Гласнер
Арне Слот
Голы
Кристал Пэлас
Исмаила Сарр
9′
Эдвард Нкетиа
(Марк Гехи)
90+7′
Ливерпуль
Федерико Кьеза
87′
Составы команд
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
26
Крис Ричардс
6
Марк Гехи
5
Максенс Лакруа
2
Даниэль Муньос
3
Тайрик Митчелл
14
Жан-Филипп Матета
20
Адам Уортон
62′
19
Уилл Хьюз
18
Даити Камада
90′
55
Джастин Девенни
7
Исмаила Сарр
75′
9
Эдвард Нкетиа
78′
10
Йереми Пино
74′
8
Джефферсон Лерма
Ливерпуль
1
Алиссон
6
Милош Керкез
11
Мохамед Салах
8
Доминик Собослаи
4
Виргил ван Дейк
61′
38
Райан Гравенберх
12
Конор Брэдли
46′
18
Коди Гакпо
7
Флориан Вирц
74′
30
Джереми Фримпонг
9
Александер Исак
84′
73
Рио Нгумоха
5
Ибраима Конате
26′
74′
14
Федерико Кьеза
77′
10
Алексис Макаллистер
65′
17
Кертис Джонс
Статистика
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
16
20
Удары в створ
7
4
Угловые
2
6
Фолы
10
8
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти