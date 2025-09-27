«Челси» в меньшинстве проиграл на своем поле «Брайтону», пропустив дважды в добавленное время

Лондонцы открыли счет на 24-й минуте усилиями полузащитника Энцо Фернандеса, но затем на 77-й минуте пропустили от нападающего Дэнни Уэлбека, на 2-й добавленной — от защитника Максима де Кейпера, а на 10-й добавленной еще раз позволили Уэлбеку поразить свои ворота. Итог — 1:3.
Хозяева с 53-й минуты играли вдесятером после удаления за прямую красную карточку защитника Трево Чалобы.
«Брайтон» набрал 8 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Челси» с таким же количеством очков идет на 7-й строчке.
Футбол, Англия, Тур 6
27.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Фабиан Хюрцелер
Голы
Челси
Энцо Фернандес
24′
Брайтон
Дэнни Уэлбек
(Янкуба Минте)
77′
Максим Де Кейпер
(Матс Виффер)
90+2′
Дэнни Уэлбек
(Брайан Груда)
90+10′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
90′
24
Рис Джеймс
66′
3
Марк Кукурелья
42′
8
Энцо Фернандес
20
Жоао Педро
23
Тревор Чалоба
53′
25
Мойсес Кайседо
41
Эстеван
64′
27
Мало Гюсто
7
Педру Нету
79′
5
Бенуа Бадиашиле
89′
21
Йоррел Хато
79′
45
Ромео Лавиа
17
Андрей Сантос
54′
34
Джош Ачимпонг
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
24
Ферди Кадиоглу
11
Янкуба Минте
6
Ян Пол ван Хекке
89′
5
Льюис Данк
90′
26
Ясин Айяри
34
Йоэл Велтман
9′
55′
27
Матс Виффер
65′
22
Каору Митома
68′
8
Брайан Груда
25
Диего Гомес
85′
29
Максим Де Кейпер
10
Жоржиньо Рюттер
85′
9
Стефанос Цимас
17
Карлос Балеба
68′
18
Дэнни Уэлбек
90+11′
Статистика
Челси
Брайтон
Желтые карточки
4
5
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
13
12
Удары в створ
3
3
Угловые
5
7
Фолы
9
16
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти