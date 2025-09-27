«Челси» в меньшинстве проиграл на своем поле «Брайтону», пропустив дважды в добавленное время

Лондонцы открыли счет на 24-й минуте усилиями полузащитника Энцо Фернандеса, но затем на 77-й минуте пропустили от нападающего Дэнни Уэлбека, на 2-й добавленной — от защитника Максима де Кейпера, а на 10-й добавленной еще раз позволили Уэлбеку поразить свои ворота. Итог — 1:3.