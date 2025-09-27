Ричмонд
«Атлетико» впервые за 10 лет разгромил «Реал» в мадридском дерби

Встреча завершилась со счетом 5:2. «Реал» потерпел первое в сезоне поражение.

Источник: Getty Images

Футболисты «Атлетико» обыграли мадридский «Реал» со счетом 5:2 в домашнем матче седьмого тура чемпионата Испании.

В составе победителей голы забили Робен Ле Норман (14-я минута), Александр Сёрлот (45+3), Хулиан Альварес (51 — с пенальти, 63) и Антуан Гризманн (90+4). У проигравших отличились Килиан Мбаппе (25) и Арда Гюлер (36).

Последний раз «Атлетико» побеждал в мадридском дерби с крупным счетом в феврале 2015 года (4:0).

«Реал» проиграл впервые в сезоне.

«Реал» набрал 18 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании. «Атлетико» с 12 очками расположился на четвертой строчке.

В следующем туре «Реал» 4 октября примет «Вильярреал», «Атлетико» днем позже в гостях сыграет с «Сельтой».

Атлетико
5:2
Первый тайм: 2:2
Реал
Футбол, Испания, 7-й тур
27.09.2025, 17:15 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Хаби Алонсо
Голы
Атлетико
Робен Ле Норман
(Джулиано Симеоне)
14′
Александр Серлот
(Коке)
45+3′
Хулиан Альварес
51′
Хулиан Альварес
63′
Антуан Гризманн
(Алекс Баэна)
90+3′
Реал
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
25′
Арда Гюлер
(Винисиус Жуниор)
36′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
24
Робен Ле Норман
15
Клеман Лангле
56′
8
Пабло Барриос
6
Коке
17
Давид Ганцко
83′
21
Хави Галан
20
Джулиано Симеоне
82′
90′
16
Науэль Молина
23
Николас Гонсалес
40′
83′
7
Антуан Гризманн
9
Александр Серлот
22′
67′
4
Конор Галлахер
90+5′
19
Хулиан Альварес
90′
10
Алекс Баэна
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
62′
7
Винисиус Жуниор
8
Федерико Вальверде
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
2
Даниэль Карвахаль
59′
6
Эдуардо Камавинга
15
Арда Гюлер
50′
59′
30
Франко Мастантуоно
90+6′
3
Эдер Милитау
46′
17
Рауль Асенсио
58′
24
Дин Хейсен
89′
20
Франсиско Гарсия
5
Джуд Беллингем
70′
11
Родригу
Статистика
Атлетико
Реал
Желтые карточки
5
4
Удары (всего)
13
6
Удары в створ
7
2
Угловые
7
2
Фолы
17
14
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти