«Атлетико» впервые за 10 лет разгромил «Реал» в мадридском дерби

Футболисты «Атлетико» обыграли мадридский «Реал» со счетом 5:2 в домашнем матче седьмого тура чемпионата Испании.
В составе победителей голы забили Робен Ле Норман (14-я минута), Александр Сёрлот (45+3), Хулиан Альварес (51 — с пенальти, 63) и Антуан Гризманн (90+4). У проигравших отличились Килиан Мбаппе (25) и Арда Гюлер (36).
Последний раз «Атлетико» побеждал в мадридском дерби с крупным счетом в феврале 2015 года (4:0).
«Реал» проиграл впервые в сезоне.
«Реал» набрал 18 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании. «Атлетико» с 12 очками расположился на четвертой строчке.
В следующем туре «Реал» 4 октября примет «Вильярреал», «Атлетико» днем позже в гостях сыграет с «Сельтой».
Диего Симеоне
Хаби Алонсо
Робен Ле Норман
(Джулиано Симеоне)
14′
Александр Серлот
(Коке)
45+3′
Хулиан Альварес
51′
Хулиан Альварес
63′
Антуан Гризманн
(Алекс Баэна)
90+3′
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
25′
Арда Гюлер
(Винисиус Жуниор)
36′
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
24
Робен Ле Норман
15
Клеман Лангле
56′
8
Пабло Барриос
6
Коке
17
Давид Ганцко
83′
21
Хави Галан
20
Джулиано Симеоне
82′
90′
16
Науэль Молина
23
Николас Гонсалес
40′
83′
7
Антуан Гризманн
9
Александр Серлот
22′
67′
4
Конор Галлахер
90+5′
19
Хулиан Альварес
90′
10
Алекс Баэна
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
62′
7
Винисиус Жуниор
8
Федерико Вальверде
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
2
Даниэль Карвахаль
59′
6
Эдуардо Камавинга
15
Арда Гюлер
50′
59′
30
Франко Мастантуоно
90+6′
3
Эдер Милитау
46′
17
Рауль Асенсио
58′
24
Дин Хейсен
89′
20
Франсиско Гарсия
5
Джуд Беллингем
70′
11
Родригу
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти