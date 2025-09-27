«Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» в Серии А, завершая матч в большинстве

Игра завершилась результативной ничьей — 1:1.
Первый мяч в игре был забит на 45+1-й минуте. Отличился ганский нападающий клуба из Бергамо Камал Сулемана. На 78-й минуте защитник «Ювентуса» Хуан Кабаль восстановил равенство в счёте. На 80-й минуте за две жёлтые карточки был удалён опорник гостей Мартен де Рон.
«Аталанта» довела количество набранных в сезоне очков до девяти и поднялась на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» остался на втором месте. В активе туринцев теперь 11 очков в пяти играх. Первое место с 12 очками в четырёх встречах занимает «Наполи».
Игор Тудор
Иван Юрич
Хуан Кабаль
78′
Камалдин Сулемана
45+1′
16
Микеле Ди Грегорио
6
Ллойд Келли
15
Пьер Калюлю
27
Андреа Камбьясо
8
Тен Копмейнерс
10
Кенан Йылдыз
4
Федерико Гатти
64′
25
Жоао Мариу
3
Бремер
76′
32
Хуан Кабаль
20
Лоис Опенда
64′
11
Эдон Жегрова
19
Кефрен Тюрам
58′
22
Уэстон Маккенни
17
Василие Аджич
58′
9
Душан Влахович
29
Марко Карнесекки
3
Одилон Коссуну
69
Хонест Аханор
19
Берат Джимсити
16
Рауль Белланова
77
Давиде Дзаппакоста
87′
15
Мартен де Рон
32′
80′
8
Марио Пашалич
90
Никола Крстович
82′
44
Марко Брешанини
10
Лазар Самарджич
76′
6
Юнус Муса
7
Камалдин Сулемана
61′
17
Шарль Де Кетеларе
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти