«Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» в Серии А, завершая матч в большинстве

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Тулуза
2
:
Нант
2
Все коэффициенты
П1
7.10
X
2.90
П2
6.50
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия М
4
:
Айнтрахт Ф
6
Все коэффициенты
П1
58.00
X
21.00
П2
1.03
Футбол. Италия
21:45
Кальяри
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.37
X
4.45
П2
1.54
Футбол. Англия
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.50
П2
6.70
Футбол. Испания
22:00
Вильярреал
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.40
П2
4.05
Футбол. Франция
22:05
ПСЖ
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.50
П2
13.00
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
5
:
Оренбург
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Краснодар
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
5
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Брайтон
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
5
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Акрон
0
П1
X
П2

«Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» в Серии А, завершая матч в большинстве

Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Симоне Содза.

Источник: Getty Images

Игра завершилась результативной ничьей — 1:1.

Первый мяч в игре был забит на 45+1-й минуте. Отличился ганский нападающий клуба из Бергамо Камал Сулемана. На 78-й минуте защитник «Ювентуса» Хуан Кабаль восстановил равенство в счёте. На 80-й минуте за две жёлтые карточки был удалён опорник гостей Мартен де Рон.

«Аталанта» довела количество набранных в сезоне очков до девяти и поднялась на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» остался на втором месте. В активе туринцев теперь 11 очков в пяти играх. Первое место с 12 очками в четырёх встречах занимает «Наполи».

Ювентус
1:1
Первый тайм: 0:1
Аталанта
Футбол, Италия, 5-й тур
27.09.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Allianz Stadium
Главные тренеры
Игор Тудор
Иван Юрич
Голы
Ювентус
Хуан Кабаль
78′
Аталанта
Камалдин Сулемана
45+1′
Составы команд
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
6
Ллойд Келли
15
Пьер Калюлю
27
Андреа Камбьясо
8
Тен Копмейнерс
10
Кенан Йылдыз
4
Федерико Гатти
64′
25
Жоао Мариу
3
Бремер
76′
32
Хуан Кабаль
20
Лоис Опенда
64′
11
Эдон Жегрова
19
Кефрен Тюрам
58′
22
Уэстон Маккенни
17
Василие Аджич
58′
9
Душан Влахович
Аталанта
29
Марко Карнесекки
3
Одилон Коссуну
69
Хонест Аханор
19
Берат Джимсити
16
Рауль Белланова
77
Давиде Дзаппакоста
87′
15
Мартен де Рон
32′
80′
8
Марио Пашалич
90
Никола Крстович
82′
44
Марко Брешанини
10
Лазар Самарджич
76′
6
Юнус Муса
7
Камалдин Сулемана
61′
17
Шарль Де Кетеларе
Статистика
Ювентус
Аталанта
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
24
12
Удары в створ
10
2
Угловые
15
5
Фолы
6
7
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти