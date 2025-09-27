«Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» в Серии А, завершая матч в большинстве

Первый мяч в игре был забит на 45+1-й минуте. Отличился ганский нападающий клуба из Бергамо Камал Сулемана. На 78-й минуте защитник «Ювентуса» Хуан Кабаль восстановил равенство в счёте. На 80-й минуте за две жёлтые карточки был удалён опорник гостей Мартен де Рон.