«Сандерленд» переиграл «Ноттингем Форест» и поднялся на третье место в АПЛ

Окончен матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Сандерленд».

Источник: Getty Images

Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «чёрные коты». Встреча состоялась на стадионе «Сити Граунд» (Ноттингем). В качестве главного арбитра матча выступил Тони Харрингтон (Кливленд).

Единственный гол в этой встрече забил Омар Альдерете на 38-й минуте.

После этой игры «Ноттингем Форест» с пятью очками находится на 16-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Сандерленд» с 11 очками располагается на третьем месте.

В следующем туре «лесники» 5 октября сыграют в гостях с «Ньюкасл Юнайтед», «чёрные коты» 4 октября на выезде встретятся с «Манчестер Юнайтед».

Ноттингем Форест
0:1
Первый тайм: 0:1
Сандерленд
Футбол, Англия, Тур 6
27.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
City Ground
Главные тренеры
Ангелос Постекоглу
Режис Ле Бри
Голы
Сандерленд
Омар Альдерете
(Гранит Джака)
38′
Составы команд
Ноттингем Форест
26
Матц Селс
3
Неко Уильямс
49′
35
Александр Зинченко
31
Никола Миленкович
38′
4
Морату
8
Эллиот Андерсон
82′
29
Дилан Баква
72′
21
Омари Хатчинсон
14
Дан Ндой
60′
7
Каллум Хадсон-Одои
24
Джеймс Макэйти
60′
19
Игор Жезус
11
Крис Вуд
90′
15
Арно Калимуэндо
16
Николас Домингес
36′
46′
10
Морган Гиббс-Уайт
Сандерленд
22
Робин Руфс
32
Трай Хьюм
27
Ноа Садики
9′
34
Гранит Джака
20
Норди Мукьеле
15
Омар Альдерете
26
Артур Масуаку
31′
59′
6
Лютсхарел Гертрейда
11
Крис Ригг
59′
25
Бертран Траоре
18
Вильсон Изидор
85′
9
Брайан Бробби
7
Шемсдин Тальби
85′
24
Симон Адингра
28
Энцо Ле Фе
75′
5
Дэниэл Баллард
Статистика
Ноттингем Форест
Сандерленд
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
22
11
Удары в створ
6
3
Угловые
7
4
Фолы
11
6
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Тони Харрингтон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти