Тренер «Реала» Алонсо высказался после разгромного поражения в матче с «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал результат матча 7-го тура Ла Лиги с «Атлетико», в котором его команда проиграла со счётом 2:5.

Источник: Getty Images

"Мы сыграли плохо. Плохо начали матч и плохо сыграли коллективно, не смогли проявить себя на должном уровне ни с мячом, ни без него. Всё ещё строим игру, и это наше первое поражение. Это ещё не конец. Нам нужно извлечь из этого урок на будущее. Мы расстроены, потому что это было заслуженное поражение. Наш механизм сломался, и это поражение болезненно.

Это позитивный урок на будущее. Мы были слишком слабы в единоборствах и при игре на длинных передачах, не нашли решений с мячом. В целом это была плохая игра и заслуженное поражение. Таков футбол, и поражения иногда случаются. Это наше первое поражение, и мы, безусловно, извлечём из него урок.

Поражение было заслуженным, к судейству претензий нет. Нам всем больно. Чувствуем себя ответственными за это, теперь нам нужно смотреть вперёд. Только начинаем сезон, и это не тот уровень, на котором мы хотим выступать«, — приводит слова Алонсо официальный сайт “сливочных”.

«Реал» после этого поражения занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги с 18 очками. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке.

Атлетико
5:2
Первый тайм: 2:2
Реал
Футбол, Испания, 7-й тур
27.09.2025, 17:15 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Хаби Алонсо
Голы
Атлетико
Робен Ле Норман
(Джулиано Симеоне)
14′
Александр Серлот
(Коке)
45+3′
Хулиан Альварес
51′
Хулиан Альварес
63′
Антуан Гризманн
(Алекс Баэна)
90+3′
Реал
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
25′
Арда Гюлер
(Винисиус Жуниор)
36′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
24
Робен Ле Норман
15
Клеман Лангле
56′
8
Пабло Барриос
6
Коке
17
Давид Ганцко
83′
21
Хави Галан
20
Джулиано Симеоне
82′
90′
16
Науэль Молина
23
Николас Гонсалес
40′
83′
7
Антуан Гризманн
9
Александр Серлот
22′
67′
4
Конор Галлахер
90+5′
19
Хулиан Альварес
90′
10
Алекс Баэна
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
62′
7
Винисиус Жуниор
8
Федерико Вальверде
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
2
Даниэль Карвахаль
59′
6
Эдуардо Камавинга
15
Арда Гюлер
50′
59′
30
Франко Мастантуоно
90+6′
3
Эдер Милитау
46′
17
Рауль Асенсио
58′
24
Дин Хейсен
89′
16
Гонсало Гарсия
5
Джуд Беллингем
70′
11
Родригу
Статистика
Атлетико
Реал
Желтые карточки
5
4
Удары (всего)
13
6
Удары в створ
7
2
Угловые
7
2
Фолы
17
14
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти