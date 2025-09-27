Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» в 6-м туре АПЛ

«Разочаровывающий первый тайм и разочаровывающая концовка игры. И снова в этом заслуга “Кристал Пэлас”, ведь один раз они уже обыграли нас в Суперкубке Англии. Это не первое поражение, хотя первый раз мы проиграли им по пенальти. С тех пор, как я здесь, мы играли друг с другом четыре раза — две игры выиграли, дважды была ничья, хотя по пенальти они выиграли. Это говорит о том, как трудно нам — и не только нам, но и любой команде в лиге — обыграть их. Это мы видели сегодня.