Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» в 6-м туре АПЛ

«Разочаровывающий первый тайм и разочаровывающая концовка игры. И снова в этом заслуга “Кристал Пэлас”, ведь один раз они уже обыграли нас в Суперкубке Англии. Это не первое поражение, хотя первый раз мы проиграли им по пенальти. С тех пор, как я здесь, мы играли друг с другом четыре раза — две игры выиграли, дважды была ничья, хотя по пенальти они выиграли. Это говорит о том, как трудно нам — и не только нам, но и любой команде в лиге — обыграть их. Это мы видели сегодня.
Они заслужили преимущество в два-три гола в первом тайме; создали три-четыре очень хороших момента, и нам повезло, что Алисон [Бекер] нам помог. Думаю, во втором тайме мы сыграли гораздо лучше. Мы создавали моменты, что редкость для многих команд в игре с ними дома или на выезде. Создать моменты очень сложно. Мы сделали довольно много и нам потребовалось время, чтобы забить гол. А когда мы это сделали, времени на игру было мало. И пропустить ещё один гол со стандарта — это настолько же же обидно, как и весь наш первый тайм«, — приводит слова Слота официальный сайт “Ливерпуля”.
«Кристал Пэлас» с 12 очками находится на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Ливерпуль» с 15 очками возглавляет таблицу.
Оливер Гласнер
Арне Слот
Исмаила Сарр
9′
Эдвард Нкетиа
(Марк Гехи)
90+7′
Федерико Кьеза
87′
1
Дин Хендерсон
26
Крис Ричардс
6
Марк Гехи
5
Максенс Лакруа
2
Даниэль Муньос
3
Тайрик Митчелл
14
Жан-Филипп Матета
20
Адам Уортон
62′
19
Уилл Хьюз
18
Даити Камада
90′
55
Джастин Девенни
7
Исмаила Сарр
75′
9
Эдвард Нкетиа
78′
10
Йереми Пино
74′
8
Джефферсон Лерма
1
Алиссон
6
Милош Керкез
11
Мохамед Салах
8
Доминик Собослаи
4
Виргил ван Дейк
61′
38
Райан Гравенберх
12
Конор Брэдли
46′
18
Коди Гакпо
7
Флориан Вирц
74′
30
Джереми Фримпонг
9
Александер Исак
84′
73
Рио Нгумоха
5
Ибраима Конате
26′
74′
14
Федерико Кьеза
77′
10
Алексис Макаллистер
65′
17
Кертис Джонс
