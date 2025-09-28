Первое поражение «Ливерпуля», Лаутаро в топ-5 лучших снайперов «Интера», Дортмунд и «Лейпциг» в погоне за «Баварией»

Англия: из фаворитов выиграл только «Ман Сити»
Тур открывал «МЮ», который вышел на поле в черно-желтой форме. Она отсылала к успехам середины 90-х, когда клуб впервые оформил дубль. Однако у нынешней команды, как это часто бывает, все пошло не по плану. Потеря мяча в атаке, длинный пас Хендерсона со своей половины поля в комплекте с неудачной попыткой Магуайра создать искусственный офсайд, и подработавший мяч головой Игор Тиаго сумасшедшим по силе и точности ударом попал в ближнюю «девятку». У Байындыра, который выдал потом несколько очень крутых сейвов, не было ни одного шанса. Как и на 20-й минуте, когда Тиаго оформил дубль с добивания.
«Брентфорд» в очередной раз доказывал, что есть жизнь и без Томаса Франка, и без бывших звезд Висса с Мбемо, который приехал в гости к бывшим одноклубникам. Но, как ни странно, «поплыв» после первого пропущенного гола, при 0:2 «красные дьяволы» стали приходить в себя, а к жизни их вернул первый после переезда в Англию результативный удар Шешко. При этом гостям пришлось взламывать оборону «пчел» в позиционных атаках. Данный процесс шел со скрипом, и даже когда освистываемого трибунами Мбемо руками завалили в штрафной, Бруну Фернандеш второй раз в нынешнем сезоне неудачно исполнил пенальти и проиграл дуэль Келлехеру. Это шестая осечка португальца при ударах с точки, и с момента его дебюта в АПЛ столько не набралось ни у кого. А Келлехер отразил три из пяти последних 11-метровых! После этого из «МЮ» словно выпустили воздух, и «Брентфорд» добил гостей в еще одной идеальной контратаке.
«Ливерпуль» приучил к тому, что в этом сезоне выпутывается из самых невероятных ситуаций. При счете 0:1 об этом думалось постоянно. Даже когда удача вроде бы отворачивалась от красных, и мяч после удара Собослаи попадал не в угол ворот, а в находившегося в офсайде Салаха. А уж когда Кьеза сравнял счет, участь «Кристал Пэлас» казалась незавидной. Однако лондонцы не только не уступили — отправили не знавшего поражений чемпиона в нокаут в его фирменном стиле. На седьмой добавленной минуте хозяева смяли оборону соперника после вброса аута, и ворота расстрелял Нкетиа. Команда Оливера Гласнера повторила клубный рекорд времен прошлого века и не проигрывает на протяжении восемнадцати официальных матчей. Если же брать только АПЛ, то здесь «орлы» впервые в своей истории не знают поражений уже 12 игр и начали сезон с шести туров без осечек.
«Манчестер Сити» в свою очередь разгромил «Бернли», добившись итогового результата в концовке. Главный неудачник в составе гостей — дважды поразивший собственные ворота Эстеве. За всю историю АПЛ таких конфузов было шесть. Ну, а лавры героя забрал оформивший дубль перед финальным свистком Холанн. Эрлинг не решал судьбу игры, но вошел в историю как лучший норвежский бомбардир турнира. Чтобы обойти Уле-Гуннара Сульшера и довести число своих голов до 97, форварду «горожан» потребовалось всего 103 матча.
Не лучший день выдался и для защитника «Челси» Чалобы. До 53-й минуты, когда его удалили с поля, у синих все было нормально. Однако в меньшинстве хозяева «Стэмфорд Бридж» не удержали минимальное преимущество. Равновесие восстановил Уэлбек, которому оставалось просто не промахнуться из площади ворот после прекрасной подачи Минте. В концовке же, чудом избежав пенальти за действия высоко задравшего ногу Гюсто, лондонцы дрогнули. Еще одна фланговая атака закончилась тем, что Виффер сбросил мяч на не имевшего права промахнуться Де Кайпера. А когда уже «Челси» не дождался пенальти после падения в штрафной Джеймса, «Брайтон» накрыл хозяев прессингом при розыгрыше мяча от ворот и организовал второй гол Уэлбека. Команда Энцо Марески лишь восьмая в таблице.
В конце игрового дня в лужу едва не сел «Тоттенхэм», который почти до финального свистка проигрывал безнадежному «Вулверхэмптону». «Волки», у которых до визита в Лондон не было ни одного очка, находились в шаге от победы после первого гола Буэно в АПЛ. Однако на четвертой добавленной минуте «шпоры» спаслись от позора, когда находившийся спиной к воротам Сарр сбросил мяч Жоау Палинье, и тот с линии штрафной в касание уложил его в дальний угол.
Испания: «подводники» в топ-3
Понятно, что мадридское дерби затмило в субботу остальные события в Испании. Между тем «Вильярреал» и «Атлетик» вели спор за третье место, и он оказался в пользу «подводников», которые оторвались от басков уже на четыре очка. Причем забивать команда Марселино Тораля должна была раньше, однако Пепе после скидки Бьюкенена с нескольких метров пробил куда-то на трибуны. Как нужно подстраиваться под мяч, ивуарийцу показал с подбора выстреливший впритирку со штангой Молейро. Следующим испытанием — уже после тура в ЛЧ — для «Вильярреала» станет визит в гости к «Реалу».
Италия: у «Юве» снова ничья
У «Ювентуса» после феноменальной победы над «Интером» (4:3) — вторая ничья подряд. Но если мирный исход в гостях у «Вероны» — это точно потеря, то исход встречи с «Аталантой» однозначно оценить невозможно. С одной стороны, бергамаски были хороши в атаке, и гол Сулемана, который на входе в штрафную ушел от двух защитников и пробил в угол, мог оказаться не единственным для гостей. Вместе с тем после того, как срезка от соперника помогла Кабалю сравнять счет, «Старая синьора» могла выиграть. Туринцы и так владели преимуществом, а с 80-й минуты — после второго предупреждения Де Рона — получили численный перевес. Однако финальный штурм, по ходу которого во вратаря из хорошей позиции пробил Маккенни, не принес результата.
Лаутаро Мартинес не забивал на протяжении трех туров. Для капитана это много, но стоило вернуться в стартовый состав, и аргентинец сразу отличился, головой пробив в противоход вратарю с подачи Бастони. Это 117-й мяч Мартинеса за «Интер» в серии А, и в рейтинге лучших бомбардиров в истории нерадзурри он вышел на пятое место, опередив Сандро Маццолу. Выше только Джузеппе Меацца (197), Бенито Лоренци (138), Иштван Ньерш (133) и Алессандро Альтобелли (128). А Пио Эспозито, который играл у Кристина Киву еще в молодежке миланской команды, в субботу впервые забил за основу в чемпионате. После аренды в «Специи» тренер поверил в своего воспитанника еще на КЧМ, и это приносит результат. Выйдя вместо Тюрама, 20-летний форвард отличился с прострела Димарко.
Германия: голевое безумие в Менхенгладбахе
«Боруссия» едва не пропустила, отделавшись попаданием соперника в штангу, и тут же забила сама. Отличную комбинацию расчертили отправивший мяч направо Байер и Брандт, выдавший пас расстрелявшему пустой угол защитнику Свенссону. А ключевую роль во второй голевой атаке исполнил Адейеми, который устроил впечатляющий забег со своей половины поля. Он красиво пробросил мяч мимо защитника и оббежал его, после чего перед штрафной обыгрался с Брандтом и аккуратно пробил в угол. Дортмундцы вошли в историю как первая команда бундеслиги, которой удалось в десяти матчах подряд уйти на перерыв с преимуществом в счете.
Вместе с «Боруссией» погоню за «Баварией» продолжает «Лейпциг», который начал сезон с 0:6 от чемпиона, но выиграл после этого все четыре матча. В гостях у «Вольфсбурга» «быки» с первых минут диктовали свои условия, и хотя их быстрый гол отменили из-за офсайда, они забили уже в следующей атаке. Бакайоко с линии штрафной резко пробил в нижний угол. Этого оказалось достаточно для набора трех очков, а более убедительной по счету победа гостей не стала из-за не реализованного Баумгартнером пенальти.
В свою очередь «Байеру» пришлось непросто в Гамбурге, но на выручку пришел стандарт, после которого мяч от защитника отлетел на ногу открывшему счет Тапсоба. Однако леверкузенцев подвел Флеккен, который, играя на выходе, не удержал мяч в руках, и Валю удался красивый удар через себя. Впрочем, в концовке датский голкипер сполна реабилитировался, парировав опасный штрафной и сохранив для «аспириновых» победный счет. А решила судьбу игры удачная замена Каспера Юльманна. Свежий Поку через две минуты после выхода на поле выполнил забегание под передачу Гримальдо и отправил мяч в ближний угол.
Завершил субботнюю программу удивительный по результативности матч, итоговый счет которого обманчив. Менхенгладбахцы все четыре своих гола забили, начиная с 72-й минуты, а два последних — в концовке, когда заикнуться о полноценной интриге не могли даже самые оголтелые фанаты младшей «Боруссии». До этого же на поле шло натуральное избиение Гладбаха, и до перерыва «Айнтрахт» забил пять раз! 6:4 после 3:4 от «Униона» в прошлом туре — какие-то невероятные показатели в матчах «орлов». Команда из Франкфурта как минимум до воскресенья в топ-4 и снова обошла в таблице «Байер».
Франция: качели «Монако» и рекорд «ПСЖ»
«Монако» в сентябре чередует победы с болезненными поражениями. В гостях у «Лорьяна» монегасков подвел Керер, который получил две желтые карточки к 38-й минуте. А так как беда не приходит одна, хозяева быстро открыли счет после розыгрыша стандарта. Во втором же тайме трибуны дважды привел в восторг Пажис, который сначала красиво разобрался с защитниками в штрафной, а потом шикарно пробил с дальней дистанции. Красно-белые могут лишь утешиться очередным голом реализовавшего пенальти перед финальным свистком Ансу Фати. Отдельно же стоит отметить домашние показатели «Лорьяна», который с учетом прошлого сезона в лиге 2 выиграл на своей арене 17 матчей из двадцати! Это лучший результат в двух сильнейших дивизионах Франции наряду с «ПСЖ».
Перед встречей с «Барселоной» в ЛЧ Луис Энрике дал отдохнуть многим своим лидерам, а клубный рекорд из 36 домашних матчей с забитыми мячами помогли установить центральные защитники. Оба раза — после угловых, когда вместо прямой подачи парижане использовали розыгрыш. Сначала была даже атака вторым темпом с мягким забросом Витиньи на Забарного, а Лукасу Бералдо ассистировал Маюлю. Неприятный момент — вынужденная замена Витиньи. Португалец, выйдя на поле с капитанской повязкой, отыграл всего 35 минут.
Статистика дня
5 матчей с момента назначения на пост главного тренера «Ноттингема» не может выиграть Ангелос Постекоглу (=2−3).
7 мячей забил головой в серии А защитник «Кремонезе» Баскиротто. С момента его дебюта в турнире в 2022 году такие же показатели только у одного игрока обороны — туринца Бремера.
11 очков «Сандерленда» после шести туров — лучший старт «черных котов» с 1967 года. А выходцы из чемпиошипа прошлый раз начинали сезон столь удачно в 2012-м, когда аналогичные показатели были у «Вест Хэма».
200 выездных матчей в национальных чемпионатах провели команды Рубена Аморима. При этом в 33 встречах с «МЮ» он проигрывал чаще (17 раз), чем в 167 турах во главе «Спортинга» (14).
Андрей Кузичев