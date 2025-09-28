Первое поражение «Ливерпуля», Лаутаро в топ-5 лучших снайперов «Интера», Дортмунд и «Лейпциг» в погоне за «Баварией»

«Брентфорд» в очередной раз доказывал, что есть жизнь и без Томаса Франка, и без бывших звезд Висса с Мбемо, который приехал в гости к бывшим одноклубникам. Но, как ни странно, «поплыв» после первого пропущенного гола, при 0:2 «красные дьяволы» стали приходить в себя, а к жизни их вернул первый после переезда в Англию результативный удар Шешко. При этом гостям пришлось взламывать оборону «пчел» в позиционных атаках. Данный процесс шел со скрипом, и даже когда освистываемого трибунами Мбемо руками завалили в штрафной, Бруну Фернандеш второй раз в нынешнем сезоне неудачно исполнил пенальти и проиграл дуэль Келлехеру. Это шестая осечка португальца при ударах с точки, и с момента его дебюта в АПЛ столько не набралось ни у кого. А Келлехер отразил три из пяти последних 11-метровых! После этого из «МЮ» словно выпустили воздух, и «Брентфорд» добил гостей в еще одной идеальной контратаке.