Первое поражение «Ливерпуля», Лаутаро в топ-5 лучших снайперов «Интера», Дортмунд и «Лейпциг» в погоне за «Баварией»

Главные события субботы в европейском футболе.

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 6, 27.09.2025, 14:30
Брентфорд
3
Манчестер Юнайтед
1

Англия: из фаворитов выиграл только «Ман Сити»

Тур открывал «МЮ», который вышел на поле в черно-желтой форме. Она отсылала к успехам середины 90-х, когда клуб впервые оформил дубль. Однако у нынешней команды, как это часто бывает, все пошло не по плану. Потеря мяча в атаке, длинный пас Хендерсона со своей половины поля в комплекте с неудачной попыткой Магуайра создать искусственный офсайд, и подработавший мяч головой Игор Тиаго сумасшедшим по силе и точности ударом попал в ближнюю «девятку». У Байындыра, который выдал потом несколько очень крутых сейвов, не было ни одного шанса. Как и на 20-й минуте, когда Тиаго оформил дубль с добивания.

«Брентфорд» в очередной раз доказывал, что есть жизнь и без Томаса Франка, и без бывших звезд Висса с Мбемо, который приехал в гости к бывшим одноклубникам. Но, как ни странно, «поплыв» после первого пропущенного гола, при 0:2 «красные дьяволы» стали приходить в себя, а к жизни их вернул первый после переезда в Англию результативный удар Шешко. При этом гостям пришлось взламывать оборону «пчел» в позиционных атаках. Данный процесс шел со скрипом, и даже когда освистываемого трибунами Мбемо руками завалили в штрафной, Бруну Фернандеш второй раз в нынешнем сезоне неудачно исполнил пенальти и проиграл дуэль Келлехеру. Это шестая осечка португальца при ударах с точки, и с момента его дебюта в АПЛ столько не набралось ни у кого. А Келлехер отразил три из пяти последних 11-метровых! После этого из «МЮ» словно выпустили воздух, и «Брентфорд» добил гостей в еще одной идеальной контратаке.

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 6, 27.09.2025, 17:00
Кристал Пэлас
2
Ливерпуль
1

«Ливерпуль» приучил к тому, что в этом сезоне выпутывается из самых невероятных ситуаций. При счете 0:1 об этом думалось постоянно. Даже когда удача вроде бы отворачивалась от красных, и мяч после удара Собослаи попадал не в угол ворот, а в находившегося в офсайде Салаха. А уж когда Кьеза сравнял счет, участь «Кристал Пэлас» казалась незавидной. Однако лондонцы не только не уступили — отправили не знавшего поражений чемпиона в нокаут в его фирменном стиле. На седьмой добавленной минуте хозяева смяли оборону соперника после вброса аута, и ворота расстрелял Нкетиа. Команда Оливера Гласнера повторила клубный рекорд времен прошлого века и не проигрывает на протяжении восемнадцати официальных матчей. Если же брать только АПЛ, то здесь «орлы» впервые в своей истории не знают поражений уже 12 игр и начали сезон с шести туров без осечек.

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 6, 27.09.2025, 17:00
Манчестер Сити
5
Бернли
1

«Манчестер Сити» в свою очередь разгромил «Бернли», добившись итогового результата в концовке. Главный неудачник в составе гостей — дважды поразивший собственные ворота Эстеве. За всю историю АПЛ таких конфузов было шесть. Ну, а лавры героя забрал оформивший дубль перед финальным свистком Холанн. Эрлинг не решал судьбу игры, но вошел в историю как лучший норвежский бомбардир турнира. Чтобы обойти Уле-Гуннара Сульшера и довести число своих голов до 97, форварду «горожан» потребовалось всего 103 матча.

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 6, 27.09.2025, 17:00
Челси
1
Брайтон
3

Не лучший день выдался и для защитника «Челси» Чалобы. До 53-й минуты, когда его удалили с поля, у синих все было нормально. Однако в меньшинстве хозяева «Стэмфорд Бридж» не удержали минимальное преимущество. Равновесие восстановил Уэлбек, которому оставалось просто не промахнуться из площади ворот после прекрасной подачи Минте. В концовке же, чудом избежав пенальти за действия высоко задравшего ногу Гюсто, лондонцы дрогнули. Еще одна фланговая атака закончилась тем, что Виффер сбросил мяч на не имевшего права промахнуться Де Кайпера. А когда уже «Челси» не дождался пенальти после падения в штрафной Джеймса, «Брайтон» накрыл хозяев прессингом при розыгрыше мяча от ворот и организовал второй гол Уэлбека. Команда Энцо Марески лишь восьмая в таблице.

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 6, 27.09.2025, 22:00
Тоттенхэм Хотспур
1
Вулверхэмптон
1

В конце игрового дня в лужу едва не сел «Тоттенхэм», который почти до финального свистка проигрывал безнадежному «Вулверхэмптону». «Волки», у которых до визита в Лондон не было ни одного очка, находились в шаге от победы после первого гола Буэно в АПЛ. Однако на четвертой добавленной минуте «шпоры» спаслись от позора, когда находившийся спиной к воротам Сарр сбросил мяч Жоау Палинье, и тот с линии штрафной в касание уложил его в дальний угол.

Футбол
Испания 2025/2026
7-й тур, 27.09.2025, 22:00
Вильярреал
1
Атлетик
0

Испания: «подводники» в топ-3

Понятно, что мадридское дерби затмило в субботу остальные события в Испании. Между тем «Вильярреал» и «Атлетик» вели спор за третье место, и он оказался в пользу «подводников», которые оторвались от басков уже на четыре очка. Причем забивать команда Марселино Тораля должна была раньше, однако Пепе после скидки Бьюкенена с нескольких метров пробил куда-то на трибуны. Как нужно подстраиваться под мяч, ивуарийцу показал с подбора выстреливший впритирку со штангой Молейро. Следующим испытанием — уже после тура в ЛЧ — для «Вильярреала» станет визит в гости к «Реалу».

Футбол
Италия 2025/2026
5-й тур, 27.09.2025, 19:00
Ювентус
1
Аталанта
1

Италия: у «Юве» снова ничья

У «Ювентуса» после феноменальной победы над «Интером» (4:3) — вторая ничья подряд. Но если мирный исход в гостях у «Вероны» — это точно потеря, то исход встречи с «Аталантой» однозначно оценить невозможно. С одной стороны, бергамаски были хороши в атаке, и гол Сулемана, который на входе в штрафную ушел от двух защитников и пробил в угол, мог оказаться не единственным для гостей. Вместе с тем после того, как срезка от соперника помогла Кабалю сравнять счет, «Старая синьора» могла выиграть. Туринцы и так владели преимуществом, а с 80-й минуты — после второго предупреждения Де Рона — получили численный перевес. Однако финальный штурм, по ходу которого во вратаря из хорошей позиции пробил Маккенни, не принес результата.

Футбол
Италия 2025/2026
5-й тур, 27.09.2025, 21:45
Кальяри
0
Интер
2

Лаутаро Мартинес не забивал на протяжении трех туров. Для капитана это много, но стоило вернуться в стартовый состав, и аргентинец сразу отличился, головой пробив в противоход вратарю с подачи Бастони. Это 117-й мяч Мартинеса за «Интер» в серии А, и в рейтинге лучших бомбардиров в истории нерадзурри он вышел на пятое место, опередив Сандро Маццолу. Выше только Джузеппе Меацца (197), Бенито Лоренци (138), Иштван Ньерш (133) и Алессандро Альтобелли (128). А Пио Эспозито, который играл у Кристина Киву еще в молодежке миланской команды, в субботу впервые забил за основу в чемпионате. После аренды в «Специи» тренер поверил в своего воспитанника еще на КЧМ, и это приносит результат. Выйдя вместо Тюрама, 20-летний форвард отличился с прострела Димарко.

Футбол
Германия 2025/2026
5-й тур, 27.09.2025, 16:30
Майнц
0
Боруссия Д
2

Германия: голевое безумие в Менхенгладбахе

«Боруссия» едва не пропустила, отделавшись попаданием соперника в штангу, и тут же забила сама. Отличную комбинацию расчертили отправивший мяч направо Байер и Брандт, выдавший пас расстрелявшему пустой угол защитнику Свенссону. А ключевую роль во второй голевой атаке исполнил Адейеми, который устроил впечатляющий забег со своей половины поля. Он красиво пробросил мяч мимо защитника и оббежал его, после чего перед штрафной обыгрался с Брандтом и аккуратно пробил в угол. Дортмундцы вошли в историю как первая команда бундеслиги, которой удалось в десяти матчах подряд уйти на перерыв с преимуществом в счете.

Футбол
Германия 2025/2026
5-й тур, 27.09.2025, 16:30
Вольфсбург
0
РБ Лейпциг
1

Вместе с «Боруссией» погоню за «Баварией» продолжает «Лейпциг», который начал сезон с 0:6 от чемпиона, но выиграл после этого все четыре матча. В гостях у «Вольфсбурга» «быки» с первых минут диктовали свои условия, и хотя их быстрый гол отменили из-за офсайда, они забили уже в следующей атаке. Бакайоко с линии штрафной резко пробил в нижний угол. Этого оказалось достаточно для набора трех очков, а более убедительной по счету победа гостей не стала из-за не реализованного Баумгартнером пенальти.

Футбол
Германия 2025/2026
5-й тур, 27.09.2025, 16:30
Санкт-Паули
1
Байер
2

В свою очередь «Байеру» пришлось непросто в Гамбурге, но на выручку пришел стандарт, после которого мяч от защитника отлетел на ногу открывшему счет Тапсоба. Однако леверкузенцев подвел Флеккен, который, играя на выходе, не удержал мяч в руках, и Валю удался красивый удар через себя. Впрочем, в концовке датский голкипер сполна реабилитировался, парировав опасный штрафной и сохранив для «аспириновых» победный счет. А решила судьбу игры удачная замена Каспера Юльманна. Свежий Поку через две минуты после выхода на поле выполнил забегание под передачу Гримальдо и отправил мяч в ближний угол.

Футбол
Германия 2025/2026
5-й тур, 27.09.2025, 19:30
Боруссия М
4
Айнтрахт Ф
6

Завершил субботнюю программу удивительный по результативности матч, итоговый счет которого обманчив. Менхенгладбахцы все четыре своих гола забили, начиная с 72-й минуты, а два последних — в концовке, когда заикнуться о полноценной интриге не могли даже самые оголтелые фанаты младшей «Боруссии». До этого же на поле шло натуральное избиение Гладбаха, и до перерыва «Айнтрахт» забил пять раз! 6:4 после 3:4 от «Униона» в прошлом туре — какие-то невероятные показатели в матчах «орлов». Команда из Франкфурта как минимум до воскресенья в топ-4 и снова обошла в таблице «Байер».

Футбол
Франция 2025/2026
6-й тур, 27.09.2025, 18:00
Лорьян
3
Монако
1

Франция: качели «Монако» и рекорд «ПСЖ»

«Монако» в сентябре чередует победы с болезненными поражениями. В гостях у «Лорьяна» монегасков подвел Керер, который получил две желтые карточки к 38-й минуте. А так как беда не приходит одна, хозяева быстро открыли счет после розыгрыша стандарта. Во втором же тайме трибуны дважды привел в восторг Пажис, который сначала красиво разобрался с защитниками в штрафной, а потом шикарно пробил с дальней дистанции. Красно-белые могут лишь утешиться очередным голом реализовавшего пенальти перед финальным свистком Ансу Фати. Отдельно же стоит отметить домашние показатели «Лорьяна», который с учетом прошлого сезона в лиге 2 выиграл на своей арене 17 матчей из двадцати! Это лучший результат в двух сильнейших дивизионах Франции наряду с «ПСЖ».

Футбол
Франция 2025/2026
6-й тур, 27.09.2025, 22:05
ПСЖ
2
Осер
0

Перед встречей с «Барселоной» в ЛЧ Луис Энрике дал отдохнуть многим своим лидерам, а клубный рекорд из 36 домашних матчей с забитыми мячами помогли установить центральные защитники. Оба раза — после угловых, когда вместо прямой подачи парижане использовали розыгрыш. Сначала была даже атака вторым темпом с мягким забросом Витиньи на Забарного, а Лукасу Бералдо ассистировал Маюлю. Неприятный момент — вынужденная замена Витиньи. Португалец, выйдя на поле с капитанской повязкой, отыграл всего 35 минут.

Статистика дня

5 матчей с момента назначения на пост главного тренера «Ноттингема» не может выиграть Ангелос Постекоглу (=2−3).

7 мячей забил головой в серии А защитник «Кремонезе» Баскиротто. С момента его дебюта в турнире в 2022 году такие же показатели только у одного игрока обороны — туринца Бремера.

11 очков «Сандерленда» после шести туров — лучший старт «черных котов» с 1967 года. А выходцы из чемпиошипа прошлый раз начинали сезон столь удачно в 2012-м, когда аналогичные показатели были у «Вест Хэма».

200 выездных матчей в национальных чемпионатах провели команды Рубена Аморима. При этом в 33 встречах с «МЮ» он проигрывал чаще (17 раз), чем в 167 турах во главе «Спортинга» (14).

Андрей Кузичев