«ПСЖ» вернулся на первое место в чемпионате Франции

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» обыграл «Осер» в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Париже завершилась со счетом 2:0. Отличились Илья Забарный (32-я минута), для которого гол стал дебютным за команду, и Лукас Беральдо (54).
Из-за повреждений были заменены игроки столичного клуба Витинья и Хвича Кварацхелия. 1 октября команде под руководством Луиса Энрике предстоит сыграть с испанской «Барселоной» в основном этапе Лиги чемпионов.
Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных.
«ПСЖ» (15 очков) вернулся на первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Осер» (6 очков) идет 13-м.
В другом матче дня «Тулуза» дома сыграла вничью с «Нантом» — 2:2.
Луис Энрике
Кристоф Пеллиссье
Илья Забарный
(Витор Феррейра Витинья)
32′
Лукас Бералдо
(Сенни Маюлу)
54′
30
Люка Шевалье
33
Уоррен Заир-Эмери
21
Люка Эрнандез
9
Гонсалу Рамуш
49
Ибраим Мбай
6
Илья Забарный
4
Лукас Бералдо
19
Ли Кан Ин
80′
41
Матис Жангаль
24
Сенни Маюлу
62′
47
Квентин Нджанту
17
Витор Феррейра Витинья
36′
2
Ашраф Хакими
7
Хвича Кварацхелия
46′
29
Брэдли Барколя
88′
16
Донован Леон
29
Марвен Сенайя
24′
14
Гидеон Менса
4
Франсиско Сьерральта
7
Жосуэ Казимир
10
Лассине Синайоко
19
Дэнни Намасо
74′
23
Ибрагим Осман
13
Телли Сиве
46′
9
Секу Мара
92
Клемен Акпа
65′
21
Лассо Кулибали
42
Элиша Овусу
87′
18
Ассан Диуссе
5
Кевин Даноис
75′
34
Руди Матондо
77′
Главный судья
Тома Леонар
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти