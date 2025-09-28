Ричмонд
«ПСЖ» вернулся на первое место в чемпионате Франции

«ПСЖ» обыграл «Осер» и вернулся на первое место в чемпионате Франции по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» обыграл «Осер» в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча в Париже завершилась со счетом 2:0. Отличились Илья Забарный (32-я минута), для которого гол стал дебютным за команду, и Лукас Беральдо (54).

Из-за повреждений были заменены игроки столичного клуба Витинья и Хвича Кварацхелия. 1 октября команде под руководством Луиса Энрике предстоит сыграть с испанской «Барселоной» в основном этапе Лиги чемпионов.

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных.

«ПСЖ» (15 очков) вернулся на первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Осер» (6 очков) идет 13-м.

В другом матче дня «Тулуза» дома сыграла вничью с «Нантом» — 2:2.

ПСЖ
2:0
Первый тайм: 1:0
Осер
Футбол, Франция, 6-й тур
27.09.2025, 22:05 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Кристоф Пеллиссье
Голы
ПСЖ
Илья Забарный
(Витор Феррейра Витинья)
32′
Лукас Бералдо
(Сенни Маюлу)
54′
Составы команд
ПСЖ
30
Люка Шевалье
33
Уоррен Заир-Эмери
21
Люка Эрнандез
9
Гонсалу Рамуш
49
Ибраим Мбай
6
Илья Забарный
4
Лукас Бералдо
19
Ли Кан Ин
80′
41
Матис Жангаль
24
Сенни Маюлу
62′
47
Квентин Нджанту
17
Витор Феррейра Витинья
36′
2
Ашраф Хакими
7
Хвича Кварацхелия
46′
29
Брэдли Барколя
88′
Осер
16
Донован Леон
29
Марвен Сенайя
24′
14
Гидеон Менса
4
Франсиско Сьерральта
7
Жосуэ Казимир
10
Лассине Синайоко
19
Дэнни Намасо
74′
23
Ибрагим Осман
13
Телли Сиве
46′
9
Секу Мара
92
Клемен Акпа
65′
21
Лассо Кулибали
42
Элиша Овусу
87′
18
Ассан Диуссе
5
Кевин Даноис
75′
34
Руди Матондо
77′
Статистика
ПСЖ
Осер
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
15
12
Удары в створ
8
3
Угловые
5
5
Фолы
17
10
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Тома Леонар
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти