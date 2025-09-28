Сулейманов получил прямую красную карточку в матче MLS

Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых хет-трик оформил Джозеф Пэёнтсил (4, 25 и 43-я минуты), еще один мяч забил Диего Фагундес (60). Гол гостей на счету Деяна Йовелича (28). Сулейманов, вышедший на замену на 70-й минуте, через 13 минут получил прямую красную карточку.