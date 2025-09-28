Сулейманов получил прямую красную карточку в матче MLS

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. «Спортинг Канзас-Сити», в составе которого выступает российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, уступил «Лос-Анджелес Гэлакси» в гостевом матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых хет-трик оформил Джозеф Пэёнтсил (4, 25 и 43-я минуты), еще один мяч забил Диего Фагундес (60). Гол гостей на счету Деяна Йовелича (28). Сулейманов, вышедший на замену на 70-й минуте, через 13 минут получил прямую красную карточку.
«Спортинг» потерпел четвертое поражение подряд и с 27 очками идет на предпоследнем, 14-м месте в таблице Западной конференции, которую замыкает «Лос-Анджелес Гэлакси» (24 очка).