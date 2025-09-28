«Реал» не прошел проверку. Против первого же серьезного соперника команда Алонсо развалилась

Хаби Алонсо великолепно начал дебютный сезон в «Реале» с точки зрения результата. Испанец стал лишь третьим тренером Мадрида, который выиграл все пять своих первых матчей ла лиги. Удовлетворительный старт состоялся и в Лиге чемпионов, где приехавший на «Бернабеу» «Марсель» получил 1:2. Семь побед в семи матчах — лучше не придумаешь, учитывая, что команда только строится.
Но в какой-то момент над грандом повис вопрос: а что будет, когда придется сражаться с топовым соперником? Игровые проблемы ведь возникали и с аутсайдерами. Стабильно додавливать и переламывать тех, кто слабее, современный «Реал» всегда мог в любом состоянии. Встречи с «Атлетико», «Барселоной», «Ювентусом», «Ливерпулем», «Ман Сити» — вот где настоящие проверки уровня нынешнего Мадрида.
И первая уже случилась — в дерби на «Метрополитано». Если коротко: получилось кошмарно. Сначала немного о поверхностных итогах. Во-первых, «Атлетико» впервые с 1950 года не забивал «Реалу» пять мячей за одну игру — целых 75 лет! Во-вторых, конкретно в рамках чемпионата Симеоне не уступал соседу по столице более трех лет, с сентября 2022-го.
Впервые столкнувшись с серьезным сопротивлением, «Королевский клуб» оголил собственные уязвимости. Самая явная слабая точка команды — оборона. Трудности в защите были заметны и ранее, но некому было болезненно наказать за просчеты. Есть ощущение, что Алонсо чересчур увлекается высоким прессингом и слегка забывает о классических способах нейтрализации оппонента. Тот же «Марсель», когда оказывался на половине поля «Реала», обязательно добирался до штрафной и входил в нее.
62-миллионный Дин Хейсен восхитительно обращается с мячом и регулярно выдает партнерам филигранные передачи на любые расстояния. Но количество ошибок при выполнении прямых обязанностей просто непозволительное для основного защитника клуба такого масштаба. А против «Атлетико» и сильными сторонами пользоваться не удавалось, потому что большинство попыток Куртуа и компании разыграть низом от своих ворот довольно быстро заканчивались длинными выносами — футболисты в красно-белом классно перекрывали ближние варианты и вынуждали лупить вперед.
Но главное не это. В глаза бросилась абсолютная беспомощность «Реала» при навесах соперника. Первые два гола «Атлетико» забил головой, а третий — с пенальти, привезенного Гюлером после подачи с фланга. И Милитао, и Тшуамени, и Гюлер с Хейсеном напоминали потерявшихся юниоров, которые буквально не знают, что делать с летящим на них мячом и как мешать игрокам противника.
Причем не сказать, что хозяева как-то идеально работали с кроссами — из 23 попыток удачными были лишь шесть. Но каждый успешный навес сеял хаос в действиях обороны «Реала». Как и ауты. В общем, любая доставка мяча в штрафную верхом парализовывала команду Алонсо и превращалась в колоссальную угрозу.
Казалось бы, ладно. Можно сыпаться сзади и много пропустить, но забить еще больше. Наверное, в первом тайме именно такие мысли в основном занимали головы болельщиков «Реала». Но нет. Атака тоже подвела. И если выше речь шла по большей части о провалах «Королевского клуба», то здесь есть немалая заслуга футболистов «Атлетико». Которая, впрочем, не умаляет проблем Алонсо.
Совершенно неорганизованными были действия гостей спереди. Да, удалось сообразить два гола, но в обоих случаях зарешал исключительно класс исполнителей. Во втором тайме Симеоне классически закрылся и принялся оборонять преимущество в два мяча — вот тогда и настало время включаться знаменитому созиданию «Реала». Кто-нибудь его увидел? Вряд ли.
Два больших шанса, 0,58 ожидаемых голов, 13 касаний в чужой штрафной — ужас! «Атлетико» превзошел соперника по всем приведенным показателям, хотя владел мячом лишь 37 процентов времени. Летящие вперед волны «Реала» спокойно разрезались еще в середине поля, даже финального навала не произошло.
Алонсо пора определиться, кого он хочет использовать. Рядом с Мбаппе в стартовых составах постоянно мелькают разные люди: Винисиус, Беллингем, Родриго, Мастантуоно, Браим. Пока нет никакой четкой структуры в атаке, потому что нет и понятной обоймы. Хаби слишком долго руководит командой, чтобы продолжать нащупывать нужные сочетания в боевых условиях. Времени и возможностей представлялось предостаточно.
Экзамен топ-соперником не сдан. Теперь ясно, что с сильной оппозицией оборона «Реала» откровенно рушится, а атака не готова вытаскивать очки в сложнейших условиях. Важное и в некотором смысле нужное поражение потерпел Мадрид. Ему и его фанатам полезно опомниться и не забывать, на какой стадии развития находится команда. «В процессе строительства всегда есть тяжелые дни», — сказал Алонсо на послематчевой пресс-конференции. Добавить нечего.
Диего Симеоне
Хаби Алонсо
Робен Ле Норман
(Джулиано Симеоне)
14′
Александр Серлот
(Коке)
45+3′
Хулиан Альварес
51′
Хулиан Альварес
63′
Антуан Гризманн
(Алекс Баэна)
90+3′
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
25′
Арда Гюлер
(Винисиус Жуниор)
36′
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
24
Робен Ле Норман
15
Клеман Лангле
56′
8
Пабло Барриос
6
Коке
17
Давид Ганцко
83′
21
Хави Галан
20
Джулиано Симеоне
82′
90′
16
Науэль Молина
23
Николас Гонсалес
40′
83′
7
Антуан Гризманн
9
Александр Серлот
22′
67′
4
Конор Галлахер
90+5′
19
Хулиан Альварес
90′
10
Алекс Баэна
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
62′
7
Винисиус Жуниор
8
Федерико Вальверде
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
2
Даниэль Карвахаль
59′
6
Эдуардо Камавинга
15
Арда Гюлер
50′
59′
30
Франко Мастантуоно
90+6′
3
Эдер Милитау
46′
17
Рауль Асенсио
58′
24
Дин Хейсен
89′
16
Гонсало Гарсия
5
Джуд Беллингем
70′
11
Родригу
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти