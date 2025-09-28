«Реал» не прошел проверку. Против первого же серьезного соперника команда Алонсо развалилась

Казалось бы, ладно. Можно сыпаться сзади и много пропустить, но забить еще больше. Наверное, в первом тайме именно такие мысли в основном занимали головы болельщиков «Реала». Но нет. Атака тоже подвела. И если выше речь шла по большей части о провалах «Королевского клуба», то здесь есть немалая заслуга футболистов «Атлетико». Которая, впрочем, не умаляет проблем Алонсо.