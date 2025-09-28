Блан покинул пост тренера «Аль-Иттихада»

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной Франции по футболу Лоран Блан покинул «Аль‑Иттихад», сообщается в аккаунте саудовского клуба в соцсети Х.
Соглашение с 59-летним французом расторгнуто по соглашению сторон после домашнего поражения от «Аль-Насра» (0:2), которое стало первым для клуба в новом сезоне чемпионата Саудовской Аравии.
Обязанности главного тренера команды, которая идет на третьем месте в турнирной таблице, будет исполнять Хасан Халифа.
Блан возглавил «Аль-Иттихад» в июле 2024 года. Он выиграл в прошлом сезоне чемпионат и Кубок Саудовской Аравии. За команду выступают французские футболисты Карим Бензема и Н’Голо Канте.