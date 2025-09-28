Месси останется в МЛС: «Интер Майами» согласовал контракт с легендой

Как пишет Скира, «Интер Майами» и Лео пришли к согласию по всем пунктам нового договора. Первым о намерении Месси оставаться в США писал Хави Кампос: по его данным, аргентинец хочет провести два главных турнира в составе национальной команды, оставаясь при этом в хорошей игровой форме в МЛС.