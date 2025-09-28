Месси останется в МЛС: «Интер Майами» согласовал контракт с легендой

Лионель Месси и «Интер Майами» договорились о новом контракте, сообщает журналист Николо Скира. Аргентинец, чье текущее соглашение истекало в конце этого года, продлит сотрудничество с клубом до 2028-го. Нападающий надеется сыграть за сборную Аргентины на чемпионате мира-2026 и Кубке Америки-2028.
Новый контракт и планы
Как пишет Скира, «Интер Майами» и Лео пришли к согласию по всем пунктам нового договора. Первым о намерении Месси оставаться в США писал Хави Кампос: по его данным, аргентинец хочет провести два главных турнира в составе национальной команды, оставаясь при этом в хорошей игровой форме в МЛС.
Новое соглашение будет рассчитано до 2028 года. При этом будут предусмотрены опции досрочного расторжения: аргентинец сможет прервать контракт в конце 2026 года, а клуб — в конце 2027-го.
На данный момент Месси лидирует в гонке бомбардиров североамериканской лиги с 24 мячами и продолжает играть ключевую роль в составе «Интер Майами».
С момента перехода в клуб летом 2023 года он провел 78 встреч, отметившись 66 голами и 32 результативными передачами. С «цаплями» аргентинец уже завоевал Кубок лиг (2023) и стал победителем регулярного чемпионата МЛС (2024).
Последние матчи
27 сентября «Интер Майами» сыграл вничью с «Торонто» (1:1). В конце первого тайма Тадео Альенде вывел «цапель» вперед, однако команда не смогла долго удерживать преимущество. На 60-й минуте Джордже Михайлович поразил ворота соперника.
Месси отыграл весь матч и отметился голевой передачей. В трех предыдущих встречах он забил пять голов, оформив по дублю против «Нью-Йорк Сити» и «Ди Си Юнайтед», а также еще один раз отличившись в матче против «Сиэтл Саундерс».
Команда Маскерано идет на четвертом месте в Восточной конференции и обеспечила себе выход в плей-ин и плей-офф, набрав 56 очков. Следующий матч «Интер Майами» проведет против «Чикаго Файр» 1 октября.