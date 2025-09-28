Футболист «Реала» Карвахаль выбыл из строя из-за мышечной травмы

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль травмировал камбаловидную мышцу правой ноги, сообщается на сайте футбольного клуба.
Карвахаль получил повреждение в субботу в матче седьмого тура чемпионата Испании против мадридского «Атлетико» (2:5), он вышел в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.
По данным СМИ, срок восстановления после такой травмы может составить около четырех недель.
В текущем сезоне 33-летний защитник провел за «Реал» семь матчей в различных турнирах. Ближайшую игру мадридский клуб проведет во вторник в Алма-Ате против «Кайрата» в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов.