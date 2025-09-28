Саутгейт может возглавить «Манчестер Юнайтед», пишут СМИ

По данным источника, миноритарный владелец клуба Джим Рэтклифф в последние недели находится в прямом контакте со специалистом. Отмечается, что Саутгейт рассматривался на эту должность год назад, но тогда тренер не был готов вернуться к работе в клубном футболе. При этом руководство «Манчестер Юнайтед» пока не приняло решение об отставке нынешнего главного тренера. Увольнение португальского специалиста может обойтись клубу в сумму около 12 миллионов фунтов стерлингов, оно, вероятно, будет отложено как минимум до 1 ноября, чтобы уменьшить размер компенсации.