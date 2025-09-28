Ричмонд
Саутгейт может возглавить «Манчестер Юнайтед», пишут СМИ

talkSPORT: экс-тренер сборной Англии Саутгейт может сменить Аморима в «МЮ».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт включен в список возможных сменщиков португальца Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед», сообщает talkSPORT.

По данным источника, миноритарный владелец клуба Джим Рэтклифф в последние недели находится в прямом контакте со специалистом. Отмечается, что Саутгейт рассматривался на эту должность год назад, но тогда тренер не был готов вернуться к работе в клубном футболе. При этом руководство «Манчестер Юнайтед» пока не приняло решение об отставке нынешнего главного тренера. Увольнение португальского специалиста может обойтись клубу в сумму около 12 миллионов фунтов стерлингов, оно, вероятно, будет отложено как минимум до 1 ноября, чтобы уменьшить размер компенсации.

Амориму 40 лет. Португалец возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. После шести туров Английской премьер-лиги (АПЛ) клуб занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе семь очков. С момента его назначения команда набрала 34 очка в 33 матчах чемпионата. При нем команда не одерживала двух побед подряд в лиге. Всего при специалисте команда провела 49 матчей (19 побед, 9 ничьих, 21 поражение). В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» дошел до финала Лиги Европы, где уступил лондонскому «Тоттенхэму» (0:1), который завоевал первый трофей с 2008 года.

Саутгейту 55 лет. Он возглавлял сборную Англии с 2016 по 2024 год. Под его руководством национальная команда дважды доходила до финала чемпионатов Европы (2021, 2024), но оба раза уступала. Также специалист работал с молодежной сборной Англии (2013−2016), а на клубном уровне — с «Мидлсбро» (2006−2009).