«Мы первые критикуем себя». Карвахаль — о разгромном поражении «Реала» в игре с «Атлетико»

«Не тот результат, на который мы рассчитывали. Есть что улучшить, и мы первыми критикуем себя. Путь заключается в том, чтобы продолжать работать, учиться на ошибках и вернуться сильнее. У нас впереди большая часть сезона и много целей, которых нужно достичь», — написал Карвахаль в своём аккаунте в социальной сети.