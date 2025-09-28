Ричмонд
Футбол. Германия
1-й тайм
Фрайбург
1
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Фулхэм
1
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.50
П2
1.85
Футбол. Франция
1-й тайм
Ницца
0
:
Париж
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.25
П2
3.62
Футбол. Испания
2-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Севилья
0
Все коэффициенты
П1
3.50
X
1.78
П2
7.00
Футбол. Премьер-лига
17:00
Динамо Мх
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.30
П2
4.00
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.89
П2
2.45
Футбол. Испания
17:15
Эльче
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.20
П2
2.73
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.97
П2
15.00
Футбол. Франция
18:15
Анже
:
Брест
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.25
П2
2.46
Футбол. Франция
18:15
Лилль
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.60
П2
3.15
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Гавр
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.40
П2
2.14
Футбол. Германия
18:30
Кельн
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.74
П2
2.60
Футбол. Италия
19:00
Лечче
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.44
П2
1.90
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.40
П2
11.50
Футбол. Испания
19:30
Барселона
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.20
П2
12.25
Футбол. Германия
20:30
Унион Б
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.75
П2
3.80
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.35
П2
4.00
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.64
П2
2.77
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.98
П2
5.20
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2

«Мы первые критикуем себя». Карвахаль — о разгромном поражении «Реала» в игре с «Атлетико»

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль выразил сожаление в связи с разгромным поражением команды в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (2:5).

Источник: Чемпионат.com

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль выразил сожаление в связи с разгромным поражением команды в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (2:5). Футболист был заменён на 59-й минуте.

«Не тот результат, на который мы рассчитывали. Есть что улучшить, и мы первыми критикуем себя. Путь заключается в том, чтобы продолжать работать, учиться на ошибках и вернуться сильнее. У нас впереди большая часть сезона и много целей, которых нужно достичь», — написал Карвахаль в своём аккаунте в социальной сети.

После семи матчей чемпионата Испании «сливочные» набрали 18 очков и занимают первое место. «Барселона» с 16 очками проведёт свою игру сегодня, 28 сентября. Сине-гранатовые встретятся с «Реалом Сосьедад».