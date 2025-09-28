Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Эльче
1
:
Сельта
1
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.75
П2
5.10
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо Мх
0
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.25
П2
5.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Шинник
1
:
Ротор
0
Все коэффициенты
П1
1.47
X
3.65
П2
11.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Фрайбург
1
:
Хоффенхайм
1
Все коэффициенты
П1
3.25
X
2.50
П2
3.40
Футбол. Англия
2-й тайм
Астон Вилла
3
:
Фулхэм
1
Все коэффициенты
П1
1.04
X
26.00
П2
41.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
1
:
Париж
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
5.78
П2
54.00
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.26
X
5.80
П2
15.00
Футбол. Франция
18:15
Анже
:
Брест
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.23
П2
2.42
Футбол. Франция
18:15
Лилль
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.58
П2
3.07
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Гавр
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.35
П2
2.25
Футбол. Германия
18:30
Кельн
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.74
П2
2.60
Футбол. Италия
19:00
Лечче
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.46
П2
1.88
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.14
П2
10.50
Футбол. Испания
19:30
Барселона
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.20
П2
12.25
Футбол. Германия
20:30
Унион Б
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.65
П2
3.90
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.40
П2
3.95
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.64
П2
2.77
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.00
П2
5.30
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2

Дебютный гол Оразова перевернул ход матча «Елимай» — «Ордабасы» в КПЛ

Семейский «Елимай» обыграл шымкентский «Ордабасы» в 24-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ), завершив встречу со счётом 2:1, сообщают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Счет был открыт уже на 3-й минуте: нападающий «Ордабасы» Эльхан Астанов воспользовался ранним шансом и вывел гостей вперед.

В течение большей части встречи казалось, что гости удержат победу, однако ближе к концу игры хозяева сумели переломить ход поединка. На 84-й минуте полузащитник Рамазан Оразов забил свой первый гол за новую команду. А на 95-й минуте Роман Муртазаев принёс семейчанам важную победу.

Благодаря этому результату «Елимай» набрал 42 очка и догнал «Актобе» в турнирной таблице, в то время как «Ордабасы» с 31 баллом остался на восьмом месте.