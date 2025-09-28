Дебютный гол Оразова перевернул ход матча «Елимай» — «Ордабасы» в КПЛ

В течение большей части встречи казалось, что гости удержат победу, однако ближе к концу игры хозяева сумели переломить ход поединка. На 84-й минуте полузащитник Рамазан Оразов забил свой первый гол за новую команду. А на 95-й минуте Роман Муртазаев принёс семейчанам важную победу.