Дебютный гол Оразова перевернул ход матча «Елимай» — «Ордабасы» в КПЛ

Счет был открыт уже на 3-й минуте: нападающий «Ордабасы» Эльхан Астанов воспользовался ранним шансом и вывел гостей вперед.
В течение большей части встречи казалось, что гости удержат победу, однако ближе к концу игры хозяева сумели переломить ход поединка. На 84-й минуте полузащитник Рамазан Оразов забил свой первый гол за новую команду. А на 95-й минуте Роман Муртазаев принёс семейчанам важную победу.
Благодаря этому результату «Елимай» набрал 42 очка и догнал «Актобе» в турнирной таблице, в то время как «Ордабасы» с 31 баллом остался на восьмом месте.