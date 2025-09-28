Гол на 96-й минуте решил судьбу матча «Тобола» против уникального клуба КПЛ

В первом тайме «Тобол» владел мячом 71 процент времени против 29 процентов у гостей и создавал моменты: 5 ударов по воротам против 4 у «Кайсара», три из которых пришлись в створ (0 — у «Кайсара»).
Во втором тайме преимущество хозяев усилилось — 14 ударов против двух, пять в створ, но только на 96-й минуте они сумели открыть счёт благодаря удару беларусского форварда Николая Сигневича.
После этой победы «Тобол» набрал 50 очков и сохраняет третье место в таблице, отставая от лидеров — алматинского «Кайрата» (52 очка) и столичной «Астаны» (53 очка). «Кайсар», имея 20 очков, остался на 12-й позиции.
Стоит отметить, что «Кайсар» — единственный клуб КПЛ-2025, состав которого полностью состоит из казахстанских футболистов.