Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Аракистайн

Бывший голкипер «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн умер в возрасте 88 лет, сообщила пресс-служба мадридского клуба.
Аракистайн провел за «Реал» 97 матчей в 1961—1968 годах, шесть раз выиграл с командой чемпионат Испании и один раз победил в Кубке. В 1966 году он помог «Реалу» выиграть Кубок европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов).
В сезоне 1961/62 он стал обладателем трофея Саморы, который вручается вратарю, пропустившему меньше всех голов в среднем за матч.
Аракистайн в составе сборной Испании участвовал в чемпионате мира 1962 года.
На клубном уровне он также играл за «Реал Сосьедад», «Эльче» и «Кастельон».
В «Реале» назвали Аракистайна одним из величайших и легендарных вратарей в истории клуба.