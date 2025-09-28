МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» одержал волевую победу над «Ньюкаслом» в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Микель Мерино (84-я минута) и Габриэл Магальяйнс (90+6). У хозяев мяч забил Ник Вольтемаде (34-я минута).
«Арсенал» (13 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Ньюкасл» (6) располагается на 15-й позиции.
В следующем туре «Арсенал» 4 октября примет лондонский «Вест Хэм». «Ньюкасл» на следующий день примет «Ноттингем Форест».
Футбол, Англия, Тур 6
28.09.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
St James' Park
Главные тренеры
Эдди Хау
Микель Артета
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Ник Вольтемаде
(Сандро Тонали)
34′
Арсенал
Микель Мерино
(Деклан Райс)
84′
Габриэл Магальяйнс
(Мартин Эдегор)
90+6′
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
1
Ник Поуп
33
Дэн Берн
88′
39
Бруну Гимарайнс
8
Сандро Тонали
12
Малик Тшау
4
Свен Ботман
21
Валентино Ливраменто
77′
6
Джамал Ласкеллес
7
Жоэлинтон
83′
90′
11
Харви Барнс
27
Ник Вольтемаде
67′
2
Киран Триппьер
23
Джейкоб Мерфи
67′
18
Уильям Осула
10
Энтони Гордон
67′
20
Энтони Эланга
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
10
Эберечи Эзе
41
Деклан Райс
14
Виктор Дьекереш
6
Габриэл Магальяйнс
33
Риккардо Калафьори
56′
70′
23
Микель Мерино
36
Мартин Субименди
82′
8
Мартин Эдегор
7
Букайо Сака
70′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
88′
49
Майлс Льюис-Скелли
3
Кристиан Москера
46′
2
Вильям Салиба
Статистика
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
8
20
Удары в створ
3
7
Угловые
7
12
Фолы
8
9
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти