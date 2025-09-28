Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
0
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.51
П2
3.50
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.62
П2
4.41
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.60
П2
2.65
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.90
П2
5.30
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2

«Арсенал» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»

«Арсенал» одержал волевую победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» одержал волевую победу над «Ньюкаслом» в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Микель Мерино (84-я минута) и Габриэл Магальяйнс (90+6). У хозяев мяч забил Ник Вольтемаде (34-я минута).

«Арсенал» (13 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Ньюкасл» (6) располагается на 15-й позиции.

В следующем туре «Арсенал» 4 октября примет лондонский «Вест Хэм». «Ньюкасл» на следующий день примет «Ноттингем Форест».

Ньюкасл Юнайтед
1:2
Первый тайм: 1:0
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 6
28.09.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
St James' Park
Главные тренеры
Эдди Хау
Микель Артета
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Ник Вольтемаде
(Сандро Тонали)
34′
Арсенал
Микель Мерино
(Деклан Райс)
84′
Габриэл Магальяйнс
(Мартин Эдегор)
90+6′
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
1
Ник Поуп
33
Дэн Берн
88′
39
Бруну Гимарайнс
8
Сандро Тонали
12
Малик Тшау
4
Свен Ботман
21
Валентино Ливраменто
77′
6
Джамал Ласкеллес
7
Жоэлинтон
83′
90′
11
Харви Барнс
27
Ник Вольтемаде
67′
2
Киран Триппьер
23
Джейкоб Мерфи
67′
18
Уильям Осула
10
Энтони Гордон
67′
20
Энтони Эланга
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
10
Эберечи Эзе
41
Деклан Райс
14
Виктор Дьекереш
6
Габриэл Магальяйнс
33
Риккардо Калафьори
56′
70′
23
Микель Мерино
36
Мартин Субименди
82′
8
Мартин Эдегор
7
Букайо Сака
70′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
88′
49
Майлс Льюис-Скелли
3
Кристиан Москера
46′
2
Вильям Салиба
Статистика
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
8
20
Удары в створ
3
7
Угловые
7
12
Фолы
8
9
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти