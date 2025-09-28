«Арсенал» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»

Встреча, прошедшая на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Микель Мерино (84-я минута) и Габриэл Магальяйнс (90+6). У хозяев мяч забил Ник Вольтемаде (34-я минута).