Роберт Левандовски забил свой 700-й гол в профессиональной карьере

Левандовски является воспитанником польского футбола, на взрослом уровне он ранее выступал за «Лех», дортмундскую «Боруссию», «Баварию» и другие команды. Суммарно на клубном уровне на данный момент Роберт провёл 830 матчей, в которых забил 614 мячей и отдал 155 голевых передач. За сборную Польши к этому моменту в активе у нападающего 160 матчей, 86 голов и 36 результативных передач.