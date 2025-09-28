Тренер «Астаны» высказался о победе с двумя пенальти в КПЛ

— «Очень хорошее начало, быстро забили, ещё два стопроцентных момента не реализовали в первом тайме. Соперник оборонялся очень низко, строя свою игру на контратаках. Сложно было их вскрывать, отсюда и невысокий темп игры, но, несмотря на это, вся линия атаки имела большое количество явных моментов: Камара два раза бил из штрафной, Назми также не использовал свой момент во втором тайме, Джефри выходил один в один, Томасов. Где-то подвела точность, где-то торопились», — цитирует слова Бабаяна пресс-служба столичного клуба.