«Барселона» победила «Реал Сосьедад» и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги

Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали каталонцы. Встреча состоялась на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес.
На 31-й минуте Альваро Одриосола открыл счёт в этой игре и вывел вперёд команду из Страны Басков. Жюль Кунде на 43-й минуте забил ответный гол. Роберт Левандовски на 59-й минуте обеспечил каталонцам преимущество.
После этой игры «Барселона» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, «Реал Сосьедад» с пятью очками находится на 17-й строчке.
В следующем туре каталонцы 5 октября сыграют в гостях с «Севильей», команда из Страны Басков в тот же день примет на своём поле «Райо Вальекано».
Ханс-Дитер Флик
Серхио Франсиско
Жюль Кунде
(Маркус Рэшфорд)
43′
Роберт Левандовски
(Ламин Ямаль)
59′
Альваро Одриосола
(Андер Барренечеа)
31′
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
82′
9
Роберт Левандовски
4
Рональд Араухо
15
Андреас Кристенсен
21
Френки де Йонг
35
Херард Мартин
78′
24
Эрик Гарсия
19
Руни Барджи
58′
10
Ламин Ямаль
14
Маркус Рэшфорд
78′
7
Ферран Торрес
27
Педро Фернандес
46′
20
Дани Ольмо
8
Педри
90′
17
Марк Касадо
1
Алекс Ремиро
3
Айен Муньос
10
Микель Ойярсабаль
4
Хон Горротчатеги
5
Игор Субельдия
17′
16
Дуйе Чалета-Цар
90+2′
2
Альваро Одриосола
57′
17
Серхио Гомес
11
Гонсалу Гедеш
57′
14
Такэфуса Кубо
7
Андер Барренечеа
81′
15
Умар Садик
28
Пабло Марин
67′
18
Карлос Солер
8
Беньят Туррьентес
67′
23
Брайс Мендес
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти