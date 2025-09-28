Ричмонд
«Барселона» победила «Реал Сосьедад» и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги

Окончен матч 7-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Барселона» и «Реал Сосьедад».

Источник: Getty Images

Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали каталонцы. Встреча состоялась на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес.

На 31-й минуте Альваро Одриосола открыл счёт в этой игре и вывел вперёд команду из Страны Басков. Жюль Кунде на 43-й минуте забил ответный гол. Роберт Левандовски на 59-й минуте обеспечил каталонцам преимущество.

После этой игры «Барселона» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, «Реал Сосьедад» с пятью очками находится на 17-й строчке.

В следующем туре каталонцы 5 октября сыграют в гостях с «Севильей», команда из Страны Басков в тот же день примет на своём поле «Райо Вальекано».

Барселона
2:1
Первый тайм: 1:1
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, 7-й тур
28.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Camp Nou
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Серхио Франсиско
Голы
Барселона
Жюль Кунде
(Маркус Рэшфорд)
43′
Роберт Левандовски
(Ламин Ямаль)
59′
Реал Сосьедад
Альваро Одриосола
(Андер Барренечеа)
31′
Составы команд
Барселона
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
82′
9
Роберт Левандовски
4
Рональд Араухо
15
Андреас Кристенсен
21
Френки де Йонг
35
Херард Мартин
78′
24
Эрик Гарсия
19
Руни Барджи
58′
10
Ламин Ямаль
14
Маркус Рэшфорд
78′
7
Ферран Торрес
27
Педро Фернандес
46′
20
Дани Ольмо
8
Педри
90′
17
Марк Касадо
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
3
Айен Муньос
10
Микель Ойярсабаль
4
Хон Горротчатеги
5
Игор Субельдия
17′
16
Дуйе Чалета-Цар
90+2′
2
Альваро Одриосола
57′
17
Серхио Гомес
11
Гонсалу Гедеш
57′
14
Такэфуса Кубо
7
Андер Барренечеа
81′
15
Умар Садик
28
Пабло Марин
67′
18
Карлос Солер
8
Беньят Туррьентес
67′
23
Брайс Мендес
Статистика
Барселона
Реал Сосьедад
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
22
7
Удары в створ
12
2
Угловые
12
1
Фолы
6
12
Офсайды
3
5
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти