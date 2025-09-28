Чалов забил первый гол в новом сезоне чемпионата Греции

Встреча, прошедшая в Триполисе, завершилась со счетом 3:3. В составе «Астераса» мячи забили Федерико Македа (7-я минута), Димитриос Эммануилидис (45+2) и Николас Джоаккини (74). У ПАОКа отличились Кирил Десподов (21, пенальти), Яннис Константелиас (26) и российский нападающий Федор Чалов (34, пенальти), который был заменен на 70-й минуте.