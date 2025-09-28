Чалов забил первый гол в новом сезоне чемпионата Греции

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. ПАОК сыграл вничью с «Астерасом» в матче пятого тура чемпионата Греции по футболу.
Встреча, прошедшая в Триполисе, завершилась со счетом 3:3. В составе «Астераса» мячи забили Федерико Македа (7-я минута), Димитриос Эммануилидис (45+2) и Николас Джоаккини (74). У ПАОКа отличились Кирил Десподов (21, пенальти), Яннис Константелиас (26) и российский нападающий Федор Чалов (34, пенальти), который был заменен на 70-й минуте.
Еще один российский футболист ПАОКа Магомед Оздоев начал вышел на поле на 53-й минуте матча и не отметился результативными действиями.
На 90-й минуте с поля был удален защитник «Астераса» Константинос Помонис.
ПАОК (11 очков) продлил серию без поражений в чемпионате до пяти встреч и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Греции. В следующем туре команда 5 октября примет лидера чемпионата — пирейский «Олимпиакос».