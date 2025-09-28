Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Бетис
2
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
13.75
П2
41.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Ренн
0
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
2.41
П2
8.50
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2

Чалов забил первый гол в новом сезоне чемпионата Греции

ПАОК Чалова сыграл вничью с «Астерасом» в матче чемпионата Греции.

Источник: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. ПАОК сыграл вничью с «Астерасом» в матче пятого тура чемпионата Греции по футболу.

Встреча, прошедшая в Триполисе, завершилась со счетом 3:3. В составе «Астераса» мячи забили Федерико Македа (7-я минута), Димитриос Эммануилидис (45+2) и Николас Джоаккини (74). У ПАОКа отличились Кирил Десподов (21, пенальти), Яннис Константелиас (26) и российский нападающий Федор Чалов (34, пенальти), который был заменен на 70-й минуте.

Еще один российский футболист ПАОКа Магомед Оздоев начал вышел на поле на 53-й минуте матча и не отметился результативными действиями.

На 90-й минуте с поля был удален защитник «Астераса» Константинос Помонис.

ПАОК (11 очков) продлил серию без поражений в чемпионате до пяти встреч и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Греции. В следующем туре команда 5 октября примет лидера чемпионата — пирейский «Олимпиакос».