Сумасшедший камбэк «Арсенала», Ямаль за минуту сделал «Барселону» лидером, «Милан» сбросил «Наполи» с первого места

Чтобы решить судьбу игры каталонской «десятке» хватило 1 минуты и 1 секунды! Только это была еще не развязка, потому что «Барса» несколько раз проваливалась в обороне. Однако Ойярсабаль промедлил, словно не поверив своему счастью, и ударил выше, а атака Кубо завершилась попаданием в перекладину. В нее же вскоре угодил Левандовски, когда партнеры вывели поляка на идеальную позицию на линии площади ворот. Таким образом, у него осталось 106 голов за «Барсу», что позволило сравняться со звездой середины XX века Эулохио Мартинесом. Теперь в списке лучших снайперов клуба ближайшими ориентирами для Леви являются отличившиеся по 108 раз Луис Энрике и Хосе Антонио Сальдуа. На, а «Барселона» теперь ориентир для всех — она обошла «Реал» и стала единоличным лидером.