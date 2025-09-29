Сумасшедший камбэк «Арсенала», Ямаль за минуту сделал «Барселону» лидером, «Милан» сбросил «Наполи» с первого места

Англия: корнеры «канониров» — как пенальти
«Арсенал» долгое время выглядел лучше, но удача от «канониров» решила отвернуться. Сначала после длительного просмотра повтора было принято решение отменить пенальти. Согласно вердикту судей, Поуп не нарушал правила на Дьекереше. Потом верный момент упустил Троссар, который испортил образцовую быструю атаку попаданием в штангу. Один Эзе за 45 минут нанес ударов больше (3 и 2 в створ), чем любой игрок «Ньюкасла». Только счет был 1:0 в пользу «сорок».
Вольтемаде, который взял за правило забивать за новую команду головой на «Сент-Джеймс Парк», отличился после розыгрыша углового и подачи Тонали, легко перепрыгнув Москеру. И это был не лучший для команды Микеля Артеты сценарий, а статистика только подтверждала тезисы тех критиков, кто упрекает «Арсенал» в отсутствии чемпионского характера. В пяти подряд играх, где к перерыву лондонцы уступали в счете, они в итоге не побеждали. Причем в данной встрече и предпосылок к перелому почти не проглядывалось.
Но, опять же, у «канониров» всегда есть в запасе их фирменные угловые. Это и спасло гостей, а в роли палочки-выручалочки выступил Мерино. При подаче Райса испанец выиграл воздушную дуэль у Ботмана, и легкого касания головы оказалось достаточно, чтобы мяч влетел под дальнюю штангу. «Ньюкасл», который к тому моменту потерял покинувшего поле на носилках Ливраменто, полез вперед, но тщетно рассчитывал на пенальти. Судьи посчитали, что прорыв Эланги с попаданием мяча в руку Габриэла Магальянса высшей меры не заслуживает. А бразилец еще и забил победный гол на шестой добавленной минуте! Естественно, после углового. Сумасшедшая развязка в чемпионском стиле!
Испания: каталонский камбэк
На своей крохотной арене имени Йохана Кройфа «Барселона» за два домашних матча забила девять мячей, а, вернувшись на Олимпийский стадион, столкнулась с проблемами. Точнее, главной проблемой каталонцев стал голкипер «Реал Сосьедад» Ремиро. За первые 45 минут как минимум два его спасения — после удара Рэшфорда и срезки собственного защитника — заслуживали сравнения с чудом. Схожего эпитета мог удостоиться и успех открывшего счет Одриосолы. Во-первых, он даже не должен был выходить на поле, но попал в старт из-за травмы Арамбуру. Во-вторых, вылетевший на прострел партнера латераль впервые забил за родной клуб в 29 лет!
Но все же незадолго до перерыва очередное результативное действие Рэшфорда в виде подачи с углового позволило Кунде сравнять счет. А еще — повторить клубный рекорд 40-х годов прошлого века, когда «Барса» тоже забивала на протяжении 44 официальных матчей. Побить его будем можно в главном матче новой недели в ЛЧ против «ПСЖ», и как же здорово, что к этой игре выздоровел Ямаль! Стадион зашумел в тот момент, когда Ламин поднялся со скамейки, а через минуту после выхода на поле юному кумиру устроили настоящую овацию. Более чем заслуженно, ведь Ямаль своим красивым проходом и образцовой подачей организовал гол другого статусного джокера — Левандовски.
Чтобы решить судьбу игры каталонской «десятке» хватило 1 минуты и 1 секунды! Только это была еще не развязка, потому что «Барса» несколько раз проваливалась в обороне. Однако Ойярсабаль промедлил, словно не поверив своему счастью, и ударил выше, а атака Кубо завершилась попаданием в перекладину. В нее же вскоре угодил Левандовски, когда партнеры вывели поляка на идеальную позицию на линии площади ворот. Таким образом, у него осталось 106 голов за «Барсу», что позволило сравняться со звездой середины XX века Эулохио Мартинесом. Теперь в списке лучших снайперов клуба ближайшими ориентирами для Леви являются отличившиеся по 108 раз Луис Энрике и Хосе Антонио Сальдуа. На, а «Барселона» теперь ориентир для всех — она обошла «Реал» и стала единоличным лидером.
Италия: эффект Гасперини
«Рома» воспользовалась потерей очков «Ювентусом» и обошла туринцев в таблице. Причем команда Джан Пьеро Гасперини превзошла «Верону», с которой бьянконери в прошлом туре не справились (1:1). Впервые в нынешнем чемпионате получивший место в старте Довбик открыл счет, головой замкнув подачу Челика. А закрепил успех Соуле, к которому мяч удачно прилетел на ногу в центре штрафной. Эффект Джан Пьеро Гасперини — всего один пропущенный мяч в пяти стартовых турах. Такие же показатели в истории «Ромы» до этого раза фиксировались трижды (1992, 2013 и 2014 год).
Первая серьезная проверка для «Милана» в версии Массимилиано Аллегри, которую россонери успешно прошли. При этом нельзя не признать, что у «Наполи» были огромные проблемы в обороне. Отсутствовали Ррахмани, Буонджорно и Спинаццола, а его сменщиков просто разрывал проводящий потрясающий сезон Пулишич. Для начала американец вырезал мяч открывшему счет Салемакерсу. Потом — со своей половины поля отправил Фофана почти один на один с вратарем. Француз пробил выше, но вернул Пулишичу должок, ассистировав ему при втором взятии ворот.
С момента своего дебюта в серии А у Кристиана 46 (27+19) результативных баллов, и это лучший результат в турнире, которым прежде мог похвастаться Лаутаро Мартинес. Но, само собой, даже 2:0 не гарантировали «Милану» легкой жизни. И тем же Пулишичем пришлось жертвовать, когда «Милан» остался в меньшинстве на исходе часа игры. Арбитр не только назначил реализованный Де Брейне пенальти, но и удалил Эступиньяна, который завалил в площади ворот рвавшегося на добивание Ди Лоренцо. Ну, а брешь в миланской обороне пришлось заделывать 19-летнему Бартезаги, который в нынешнем сезоне провел только один кубковый матч.
При этом нельзя сказать, что Аллегри думал только о сохранении минимального преимущества. На поле, к радости «Сан-Сиро», появился Рафаэл Леау, который забил первый гол этого сезона в ворота «Бари», но из-за травмы отыграл в той встрече всего 17 минут, после чего восстанавливался на протяжении полутора месяцев. Между тем оборона россонери стремительно молодела, так как захромавшего Томори сменил Де Винтер. При этом в центре поля не меняли умницу Модрича, которые в свои 40 лет у Аллегри играет куда больше, чем в последние сезоны в «Реале».
В том числе благодаря Луке «Милан» нанес «Наполи» первое поражение и забрал у чемпиона лидерство. Учитывая, что у «Ромы» столько же очков, сколько у миланцев и неаполитанцев (по 12), а совсем рядом с трио лидеров «Ювентус» (11) с «Интером» (9), серия А обещает подарить болельщикам самый интригующий сезон в лигах топ-5. В следующем туре россонери и Аллегри едут в гости к «Юве».
Франция: «Лион» догнал «ПСЖ»
В главном матче тура «Лилль» и «Лион» вели спор за место в топ-3. Об уровне напряжения в этой игре говорят два момента. Во-первых, красная карточка главного тренера «догов» Брюно Женезьо. Во-вторых, 44 нарушения правил, что сделало игру на «Пьер Моруа» самым грубым матчем лиги 1 с февраля 2020 года, когда аналогичные показатели выдали «Ним» и «Дижон». Но одно дело, когда речь идет о почти вечных аутсайдерах, и совсем другое — о командах, которые называют одними из самых играющих во французском чемпионате. Решили же судьбу воскресной встречи подача Тальяфико и удар Мортона головой в противоход вратарю. И, кончено, выдавший отличную игру голкипер «ткачей» Грейф. Команда Паулу Фонсеки только по дополнительным показателям уступает первое место «ПСЖ».
Статистика дня
3 подряд гостевых победы одержала «Севилья». В лигах топ-5 такими же цифрами могут похвастаться только «Барселона» и «Реал».
6 туров потребовалось «Астон Вилле», чтобы одержать первую победу в АПЛ. Это худший показатель с 1969 года, когда бирмингемцы добились успеха только в десятой игре.
11 минут провел на поле нападающий «Фулхэма» Рауль Хименес, но до своей травмы он успел забить. Прошлый раз подобное в АПЛ случалось с экс-форвардом «Челси» Это’О, которого после гола пришлось менять на 10-й минуте 2014 году.
17 лет и 259 дней — возраст полузащитника «Барселоны» Дро Фернандеса, который стал самым юным игроком ла лиги в текущем сезоне.
24 результативных передачи сделал с начала прошлого сезона нападающий «Барселоны» Ямаль. Аналогичные показатели у его одноклубника Рафиньи, а лучшим в лигах топ-5 в данный период является форвард «Ливерпуля» Салах (26).
36 голов после угловых забил «Арсенал», начиная с сезона −2023/24. Это на 15 больше, чем у ближайшего конкурента по данному показателю «Ливерпуля».